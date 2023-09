Braun sorgt mit Trans-Model in Werbespot für Aufregung

Die Firma Braun, bekannt für ihre Rasierer, wirbt in einem aktuellen Werbespot mit einem Trans-Model. Kritiker sehen darin eine Grenzüberschreitung und warnen davor, dass Brustamputationen dadurch verherrlicht würden.

London. – Die Firma Braun wird derzeit als „schockierend unmoralisch" kritisiert, weil sie für ihre Männerrasierer mit einem Transgender-Model wirbt, das Narben einer doppelten Brustamputation trägt. „Für die Entfernung von gesundem Brustgewebe zu werben, ist nicht nur schockierend unmoralisch, sondern verstößt auch gegen die Werberichtlinien, die besagen, dass Schönheitsoperationen weder verherrlicht noch verharmlost werden dürfen“, sagte Maya Forstater, Geschäftsführerin von Sex Matters, dem Telegraph.

„Reines Proftistreben“

„Die Braun-Manager müssen unter einem Stein gelebt haben, wenn sie glauben, dass diese Kampagne für 'Inklusivität' steht. In Wirklichkeit hat sich Braun als Förderer sozialer Ansteckung und eines der berüchtigtsten medizinischen Skandale in die Geschichte eingeschrieben.“ Die Organisation kritisiert, dass der Spot über das hinausgeht, was die Advertising Standards Authority (ASA) für akzeptabel hält. Der ASA-Leitfaden warnt davor, die Entscheidung für eine Schönheitsoperation zu „glorifizieren“ oder zu „trivialisieren“, die niemals als „sicher, einfach oder risikofrei“ dargestellt werden sollte.

James Esses, Mitbegründer von Thoughtful Therapists, einer Gruppe von Psychologen, die sich mit den Auswirkungen der Ideologie der Geschlechtsidentität befassen, fügte hinzu: „Wieder einmal ist ein privates Unternehmen bereit, irreversible Operationen an gesunden Brüsten von Frauen zu glorifizieren, und zwar aus reinem Profitstreben.“

Kritiker verurteilen Karikatur mit Mastektomienarben

Vor einigen Wochen sorgte schon ein anderes Unternehmen für Schlagzeilen. Costa Coffee, die größte britische Café-Kette, wurde ebenfalls dafür kritisiert, „komplexe und gefährliche Operationen“ zu verherrlichen, indem sie einen Lieferwagen mit einer Karikatur, die Mastektomienarben trägt, beklebte Das Unternehmen verteidigte die Verwendung des Bildes, um für „Inklusion und Vielfalt“ zu werben, wurde jedoch als „krass und unverantwortlich“ und „absolut verrückt“ bezeichnet – und in den Sozialen Medien wurde zum Boykott des Unternehmens aufgerufen.

Das Bild, das eine androgyn wirkende Figur mit langen Shorts und Narben unter den Brustwarzen zeigt, stammt von einem Wandbild, das die Kette letztes Jahr für den Brighton and Hove Pride entworfen hatte. Die Verwendung des Bildes auf einem mobilen Kaffeewagen, der bei Veranstaltungen im ganzen Land eingesetzt wird, wurde von Frauenrechtlerinnen und Menschen, denen wegen Krebs die Brüste entfernt wurden, verurteilt.