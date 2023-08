US Air Force: KI steuert erstmals Kampfdrohne Valkyrie

Am 25. Juli 2023 flog das experimentelle unbemannte Luftfahrzeug XQ-58A Valkyrie der US Air Force drei Stunden lang über den Eglin Test and Training Complex in Florida und wurde dabei von einem KI-System gesteuert, wie die golem.de berichtet. Der Testflug war Teil des Skyborg-Programms der US-Luftwaffe, dessen Ziel es ist, autonome Drohnen zu entwickeln, die sicher und effizient neben menschlichen Piloten als Flügelmann operieren können. Die KI, die die Valkyrie steuert, wurde in Millionen von Simulationsstunden trainiert, um fliegerische Fähigkeiten zu erlernen und taktische Herausforderungen zu lösen.

Die Valkyrie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Luftwaffe und Kratos Defense und soll eine Drohne sein, die gefährliche Missionen fliegen kann, ohne Menschenleben zu riskieren. Sie ist auch als autonomer Flügelmann konzipiert, der bemannte Kampfflugzeuge begleiten kann. Mit einer Spannweite von 6,7 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 1.050 km/h kann das unbemannte Flugzeug Bomben und andere Waffen mit kleinem Durchmesser tragen. Die Dienstgipfelhöhe beträgt 13.700 Meter, die Reichweite 3.900 Kilometer.

KI ist laut Luftwaffe entscheidend für den Luftkampf der Zukunft

Künstliche Intelligenz wird nach Ansicht der US-Luftwaffe entscheidend für die Geschwindigkeit und Komplexität künftiger Luftkriege sein. Menschen könnten Informationen nicht schnell genug verarbeiten und Entscheidungen treffen. „KI, autonome Operationen und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine entwickeln sich in einem noch nie dagewesenen Tempo“, sagte Brigadegeneral Scott Cain. Die Air Force will KI nutzen, um Situationen zu analysieren, Aktionen zu koordinieren und Maschinen wie die Valkyrie zu steuern.

Auch wenn der autonome Testflug ein großer Schritt nach vorne ist, gibt es noch einige Herausforderungen, bevor KI-gesteuerte Drohnen im Kampf eingesetzt werden können. Die künstliche Intelligenz muss ein Situationsbewusstsein, Urteilsvermögen und Entscheidungsfähigkeiten aufweisen, die mit denen menschlicher Piloten vergleichbar oder sogar besser sind. Die Forscher müssen auch sicherstellen, dass die KI nicht gehackt werden kann oder sich unberechenbar verhält. Strenge Tests sind erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten, wenn einer Maschine lebenswichtige Entscheidungen anvertraut werden. Mit der Weiterentwicklung der Technologie werden auch die rechtlichen und ethischen Bedenken gegenüber autonomen Waffen zunehmen.