Deutschland: Großteil der deutschen Start-ups nutzt laut Umfrage KI

Laut aktuellen Zahlen des Digitalverbands Bitkom setzt die überwiegende Mehrheit der Start-ups in ihrem Tagesgeschäft auf den Einsatz generativer KI.

Berlin. - In Deutschland wendet jedes zweite Start-up Künstliche Intelligenz an. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 203 Tech-Start-ups ergeben. Weitere elf Prozent nutzen solche Anwendungen noch nicht, haben dies aber bereits geplant, wie aus der Umfrage hervorgeht.

Werbung

„Wir sollten KI entwickeln“

„Start-ups sind Vorreiter beim Einsatz neuer Technologien. Eine so schnelle und breite Nutzung generativer KI durch Gründerinnen und Gründer sollte ein Signal an die gesamte Wirtschaft sein: Alle Unternehmen – auch kleine Handwerksbetriebe und Selbständige – sollten prüfen, wo Künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt werden kann“, erklärte Niklas Veltkamp, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung, in einer Presseaussendung. „Wir sollten außerdem alles daransetzen, KI nicht nur einzusetzen, sondern auch zu entwickeln.“

Die Start-ups nutzen Tools wie ChatGPT vor allem, um E-Mail-Antworten auf bestimmte Kundenanfragen aufzusetzen, lange Artikel zusammenzufassen oder zum Brainstorming in Team-Meetings. Laut der Umfrage nutzt nur jedes elfte Start-up (neun Prozent) keine generative Text-KI und schließt dies auch für die Zukunft aus. Sechs Prozent wollen oder können dazu keine Angaben machen. Zwar ist die Umfrage nicht repräsentativ, sie liefert laut Bitkom aber ein aussagekräftiges Stimmungsbild für Start-ups in Deutschland.

Wir erleben gerade eine digitale Revolution und die Folgen sind noch nicht abzusehen. Gerade die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz bereitet vielen Menschen Sorgen um ihre Zukunft. In der neuen FREILICH-Ausgabe zeigen wir, wie die neuen Technologien unser Leben und unsere Welt verändern werden.

Jetzt abonnieren

Wenn Sie jetzt abonnieren, erhalten Sie die aktuelle FREILICH-Ausgabe „Die digitale Revolution“ mit diesen und vielen weiteren Themen schon in Kürze direkt nach Hause! Hier abonnieren: www.freilich-magazin.com/abonnieren