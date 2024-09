Volkswagen: Wissler fordert Dividendenrückzahlung und droht mit Enteignung

Berlin/Wolfsburg. – Angesichts der aktuellen Turbulenzen bei Volkswagen hat die Vorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, die Großaktionäre des Konzerns scharf kritisiert. In einem Interview mit der Rheinischen Post forderte Wissler die Rückzahlung der zuletzt ausgeschütteten Dividenden in Milliardenhöhe an die Aktionäre. „Es ist absolut unverständlich, dass Volkswagen 4,5 Milliarden Euro an Aktionäre verteilt hat, während es nun behauptet, fünf Milliarden Euro für den Erhalt von Arbeitsplätzen nicht aufbringen zu können“, so Wissler.

Wissler stellte zudem einen umfassenden Plan zur Sicherung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie vor. Ihr Vier-Punkte-Programm sieht unter anderem eine staatliche Garantie für die Weiterbildung der Beschäftigten sowie die Förderung der Produktion von Elektrofahrzeugen, modernen Bahnen und Bussen vor. Zudem forderte sie eine stärkere finanzielle Beteiligung der Konzerne und Aktionäre am notwendigen Strukturwandel der Branche. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, schloss Wissler auch Enteignungen und Staatsbeteiligungen nicht aus.

AfD beantragt Sondersitzung des Landtags

Auch andere politische Akteure drängen zum Handeln. Als Reaktion auf die Volkswagen-Krise hat die AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag eine Sondersitzung beantragt. Die Fraktion will von der Landesregierung umfassend über die aktuellen Entwicklungen bei Volkswagen informiert werden.

Klaus Wichmann, Fraktionsvorsitzender der AfD, zeigt sich besorgt über die Situation: „Es geht um mehr als 100.000 Arbeitsplätze und um das Herzstück der niedersächsischen Wirtschaft. Wir müssen die Vorgänge im Konzern mit allergrößter Sorgfalt beobachten. Von Braunschweig bis Zwickau, von Wolfsburg bis Chemnitz bangen die Beschäftigten um ihre Zukunft.“ Wichmann betonte die Notwendigkeit einer politischen Reaktion und einer Sondersitzung, um weiteren Schaden von Niedersachsen und Deutschland abzuwenden.