Sonneberg: Das sind die ersten Maßnahmen des AfD-Landrats

Sonneberg. - Knapp zwei Wochen ist es her, dass Robert Sesselmann im thüringischen Kreis Sonneberg zum ersten AfD-Landrat gewählt worden ist. Seitdem wird in Deutschland über die Verfassungstreue des frisch gewählten Landrates diskutiert. Während die im Thüringer Kommunalwahlgesetz vorgesehene Prüfung auf Verfassungstreue am Mittwoch für eine heftige Debatte im Thüringer Landtag sorgte, präsentierte Sesselmann auf seiner Facebook-Seite die ersten Schritte, die er als Landrat setzen möchte.

Sesselmann kündigt Dienstwagen

In der Stellungnahme erklärte er, dass er mein Mandat als Landtagsabgeordneter aufgegeben habe, um sich vollständig auf seine neue Aufgabe als Landrat konzentrieren zu können. Zudem kündigte er seinen Dienstwagen samt Chauffeur, weil der Landkreis sparen müsse und er mit guten Beispiel vorangehen möchte.

In den kommenden Wochen kommt auf Sesselmann viel Arbeit zu, sein Schreibtisch sei voll und die Termine laufen, erklärte er. Grund dafür sind unter anderem auch die Schließung der Schule in Mengersgereuth-Hämmern sowie die Schließung der Geburtsstation des Krankenhauses Sonneberg. Der Klinik-Betreiber Regiomed teilte am Mittwoch mit, dass schlicht und einfach Personal fehle. Jahrelang habe man versucht, die nötigen Mitarbeiter zu gewinnen, hieß es. Alle Bemühungen aber seien gescheitert.