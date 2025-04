Reichinnek jetzt beliebter als jede andere Politikerin

Heidi Reichinnek führt erstmals die Liste der beliebtesten Politikerinnen in Deutschland an. Ihr Aufstieg markiert auch einen Imagewandel der Linken.

Berlin. – Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reichinnek, erlebt einen bemerkenswerten Popularitätsschub: Im aktuellen INSA-Politiker-Ranking klettert sie um drei Plätze nach oben und landet erstmals auf Platz sieben. Damit überholt sie unter anderem die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und wird zur beliebtesten Frau in der deutschen Spitzenpolitik. Vor allem bei jungen Wählern kommt Reichinnek gut an: Bei der Bundestagswahl stimmten 26 Prozent der Erstwähler für die Linke. Unter der damaligen Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht waren es nur acht Prozent.

Rückkehr der Linken

Die Linke, die Anfang 2025 in Umfragen bei rund drei Prozent dümpelte, schaffte unter Reichinneks Führung ein beeindruckendes Comeback. Zeitweise schien der Einzug in den Bundestag nur über drei gewonnene Direktmandate möglich. Doch schließlich erreichte die Partei über acht Prozent – ein Ergebnis, das Reichinneks Popularität weiter beflügelte. In einem Interview mit dem Schweizer Magazin Blick zeigte sie sich optimistisch: „Links ist so stark wie selten. Und wir fangen gerade erst an.“

Stil und Symbolik

Reichinnek fällt nicht nur durch ihre politischen Positionen auf, sondern auch durch ihre markante Körpersprache: Auf ihrem linken Arm trägt sie mehrere Tattoos, die ihre politischen Überzeugungen unterstreichen. Darunter ein Porträt von Rosa Luxemburg mit dem Zitat „Eure Ordnung ist auf Sand gebaut“, die ägyptische Königin Nofretete mit Gasmaske – eine Anspielung auf den Arabischen Frühling – sowie eine Rose, eine Taschenuhr und das Bild ihres früheren Katers.

Das INSA-Ranking basiert auf einer repräsentativen Umfrage unter 2.010 Bürgern, die zwischen dem 17. und 22. April durchgeführt wurde. Weitere Frauen unter den Top-Politikerinnen sind Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Platz 10), Sahra Wagenknecht (Platz 11) und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (Platz 12).