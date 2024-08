Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag fordert Maßnahmen zum Erhalt der Kulturdenkmäler. Der Zustand vieler Denkmäler sei besorgniserregend und erfordere dringendes Handeln.

Der führende hessische AfD-Politiker Robert Lambrou will sich mit seiner Fraktion stärker für das kulturelle Erbe des deutschen Volkes einsetzen.

Wiesbaden. – Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag macht sich erneut für den Schutz und die Pflege des deutschen Kulturerbes stark. Unter dem Motto „Ein Volk, das seine Vergangenheit nicht ehrt, hat keine Zukunft“ fordert die Fraktion entschlossene Maßnahmen zum Erhalt der Kulturdenkmäler in Hessen. Im Mittelpunkt steht dabei die Bewahrung der Identität und Geschichte des deutschen Volkes. Das geht aus einem Antrag des AfD-Politikers Lothar Mulch hervor, der FREILICH vorliegt.

Die AfD betont in ihrem Antrag, dass der Denkmalschutz eine wesentliche Verpflichtung der Landesregierung gegenüber dem deutschen Volk darstelle. Es sei von größter Bedeutung, dass die vorhandenen und zukünftigen Kulturdenkmäler in einem würdigen Zustand an kommende Generationen weitergegeben werden. Diese Denkmäler seien nicht nur Zeugen der Vergangenheit, sondern auch „Grundpfeiler der nationalen Identität“.

Bedenklicher Zustand vieler Kulturdenkmäler

Mit großer Sorge weisen die Antragsteller darauf hin, dass sich viele Kulturdenkmäler in Hessen in einem desolaten Zustand befinden. Der drohende Verfall dieser wertvollen Güter stellt eine ernste Gefahr für das kulturelle Erbe des deutschen Volkes dar. Wenn diese Denkmäler nicht rechtzeitig geschützt und restauriert werden, droht der unwiederbringliche „Verlust von Kulturgütern“, die das kollektive Gedächtnis der Nation prägen.

Um den Verfall zu stoppen, fordert die AfD eine effiziente und konstruktive Zusammenarbeit der zuständigen Denkmalschutzbehörden und Ministerien. Nur durch eine enge Kooperation zwischen der Obersten Denkmalschutzbehörde, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und den Denkmalschutzbehörden vor Ort könne der Denkmalschutz langfristig gesichert werden.

Abschließend drängt die AfD auf die Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel im nächsten Haushalt, um den Denkmalschutz und die Denkmalpflege in vollem Umfang zu gewährleisten. Die Landesregierung müsse hier ihrer Verantwortung gegenüber dem deutschen Volk gerecht werden.