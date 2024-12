Düsseldorf: Tausende feiern den Vormarsch der Dschihadisten in Syrien

Während die Dschihadistengruppe HTS in Syrien vorrückt, feiern tausende Syrer in Düsseldorf ihre Erfolge – eine Provokation, die bei Beobachtern Besorgnis auslöst.

Tausende Syrer sollen am Wochenende in Düsseldorf den Vormarsch der Dschihadisten in Syrien gefeiert haben.

Aleppo/Düsseldorf. – Die Dschihadistengruppe Hajat Tahrir al-Sham (HTS) hat zusammen mit verbündeten Gruppen in einer überraschenden Offensive strategisch wichtige Gebiete in Syriens zweitgrößter Stadt Aleppo sowie in den Nachbarprovinzen Idlib und Hama erobert. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH) stießen die Dschihadisten auf „keinerlei Widerstand“, als sie weite Teile der Stadt Aleppo und andere strategisch wichtige Orte unter ihre Kontrolle brachten. Besonders bemerkenswert ist, dass die kurdischen Milizen den Flughafen von Aleppo besetzten, nachdem sich die syrische Armee an den südöstlichen Rand der Stadt „zurückgezogen“ hatte und die Aufständischen dort die Kontrolle übernehmen konnten.

Feiernde Anhänger in Deutschland

Während die Dschihadisten in Syrien Erfolge verbuchen, feiern mutmaßliche HTS-Anhänger in Deutschland ihren Vormarsch. Ein Video, das von Reimond Hoffmann auf X geteilt wurde, soll Tausende Syrer zeigen, die am Wochenende in Düsseldorf auf die Straße gingen, um „die Gebietsgewinne von islamistischen Kopfabschneidern in Nordsyrien“ zu feiern. „Ja, wer hätte denn gedacht, dass die Niederlage des IS Islamisten in unser Land bringt? Raus mit den Terrorbefürwortern. Sie zeigen ihr wahres Gesicht“, so Hoffmann.

In den Kommentaren zum Video reagierten viele Nutzer besorgt. „Das finde ich wirklich etwas beunruhigend“, erklärte ein Kommentator. Ein anderer Nutzer schrieb: „Europa wird zur Heimat des IS.“ Ein Nutzer meinte sarkastisch: „Da konnte ja niemand mit rechnen. Islam heißt nämlich Frieden und das alle (sic!) da ist von Putin gesteuert.“