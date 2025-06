Afrikaaner-Aktivist Jaco Kleynhans: „Wir haben nur eine Heimat: Südafrika“

FREILICH: Herr Kleynhans, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, können Sie uns erzählen, wer Sie sind, woher Sie kommen und was Sie dazu bewegt hat, sich so stark für die Verteidigung der Südafrikaner einzusetzen?

Jaco Kleynhans: Ein Südafrikaner zu sein, ist komplex. Wir sind ein Volk, das an der Südspitze Afrikas aus niederländischen Bauern, deutschen Protestanten und französischen Hugenotten entstanden ist. Dennoch sind wir weder Niederländer noch Deutsche oder Franzosen. Wir sind Südafrikaner mit unserer eigenen Sprache Afrikaans und unserer eigenen, einzigartigen Kultur und Traditionen, die sich an der Südspitze Afrikas entwickelt haben. Im Gegensatz zu anderen weißen Völkern in Afrika, die den Kontinent seit dem Ende des Kolonialismus größtenteils verlassen haben, können wir nirgendwo hingehen, denn wir haben nur eine Heimat: Südafrika.

Dennoch sind Südafrikaner Europäer. Wir glauben fest an die abendländische Zivilisation und sind untrennbar mit ihr verbunden. Das sind auch die Werte, mit denen ich in einem konservativen Elternhaus aufgewachsen bin. Nach dem politischen Wandel in Südafrika 1994 und dem vollständigen Verlust von Macht und Einfluss der Südafrikaner war mir schon als kleiner Junge klar, dass sich die Südafrikaner zusammenschließen, zusammenarbeiten und klug vorgehen müssen, um zu überleben.

Ich bin in der Westkap-Provinz im Süden Südafrikas auf einer Milchfarm aufgewachsen, die seit den 1740er-Jahren von meiner Familie bewirtschaftet wird. Ich bin mit abendländischen Werten wie Ehrlichkeit, Fleiß und Berufung aufgewachsen, und deshalb sehe ich es heute als meine Aufgabe und Berufung, für mein Volk zu kämpfen.

Was gibt Ihnen die Kraft, weiterzukämpfen, auch wenn es in Südafrika immer schlechter zu werden scheint?

Das Leben in Südafrika wird für Südafrikaner immer schwieriger. Das Ausmaß der Rassendiskriminierung, der Gewaltverbrechen – darunter brutale Morde an Bauern –, der Hassreden und der Angriffe auf unsere Kultur, Sprache, Bildung und unsere Institutionen wie Denkmäler, Schulen und Gemeinschaftsorganisationen, ist sehr schlimm. Das muss man zugeben. Etwa 20 Prozent der Südafrikaner haben Südafrika bereits verlassen. Für die meisten von uns ist das keine Option.

Wir werden hier bleiben und uns hier eine Zukunft aufbauen, gerade weil wir über Generationen hinweg eine unzerbrechliche Verbindung zu diesem Land und dieser Erde aufgebaut haben. Wir fühlen uns nach wie vor berufen, in einem gefährlichen Land zu überleben, das antieuropäisch, antiweiß und antisüdafrikanisch ist, aber wir bleiben hoffnungsvoll.

Was macht das Wesen der Südafrikaner aus?

Das Südafrikanertum ist eine einzigartige Kombination aus abendländischer Kultur, Glauben und Werten, die sich zu einer tiefen Fähigkeit entwickelt hat, in Afrika zu überleben. Südafrikaner sind daher einzigartig an Afrika angepasst und gehören zu den mutigsten Menschen, die ich kenne. Südafrikaner sind besessen von Familie, Gemeinschaft, aber auch von unserem Platz – unser Land und unsere Liebe zu unserer Umwelt machen uns zu einem sehr einzigartigen Volk. Unsere abendländischen Wurzeln machen uns jedoch auch täglich zur Zielscheibe.

Wie würden Sie die aktuelle politische Lage in Südafrika beschreiben, insbesondere für Südafrikaner, angesichts einer ANC-Regierung, die abendländischen Werten zunehmend feindlich gegenüberzustehen scheint?

Es gibt einen starken Anstieg von Hassreden, Rassismus und allgemein antiwestlicher Rhetorik. Das macht das Leben zunehmend unsicher und gefährlich. Südafrika wird langsam, aber sicher zu einem gescheiterten Staat. Die Regierung versagt in ihren grundlegenden Aufgaben wie Sicherheit, Infrastruktur, Bildung und Wirtschaft. Dies birgt große Risiken, aber auch Chancen für die Südafrikaner, neue Alternativen für unser Volk zu schaffen.

Sie haben den ANC oft als korrupte, antiwestliche Regierung angeprangert. Was sind für Sie die eklatantesten Beispiele dafür, dass es ihm nicht gelingt, Südafrika zum Wohle aller Bürger zu regieren?

Der ANC ist extrem korrupt und nur daran interessiert, eine kleine schwarze Elite zu bereichern. Die Arbeitslosigkeit unter schwarzen Südafrikanern hat sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Von den 60 Millionen Menschen in Südafrika zahlen sieben Millionen Steuern, während 28 Millionen von monatlichen Sozialleistungen des Staates abhängig sind. Südafrika hat die zweithöchste oder dritthöchste Mordrate weltweit. Südafrika hat die höchste Vergewaltigungsrate weltweit. Für einen weißen Farmer auf einer Farm in Südafrika ist es gefährlicher als für einen Bürger in Damaskus in Syrien oder Bagdad im Irak.

Die Wirtschaft Südafrikas befindet sich in einer Krise. Die Arbeitslosigkeit gehört zu den höchsten der Welt, und der Staat hat Mühe, seine Schulden zu bezahlen, Sozialleistungen zu zahlen und grundlegende Funktionen aufrechtzuerhalten. Der ANC als Regierung hat völlig versagt.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, aber auch die größten Chancen für Ihr Land in den kommenden Jahren?

Für uns Südafrikaner sind die größten Krisen die Sicherheit und die wirtschaftlichen Chancen. In Südafrika gibt es 142 Gesetze, die Rassendiskriminierung legalisieren. Junge Weiße in Südafrika haben Schwierigkeiten, Zugang zu Universitäten und Arbeitsplätzen zu erhalten.

Südafrika steht den BRICS-Staaten, insbesondere Russland und China, unter der Führung des ANC nahe. Wie sehen Sie als Südafrikaner die Rolle Russlands, insbesondere im Ukrainekonflikt, und bereitet Ihnen das Sorgen für die Zukunft Ihres Landes?

Die ANC-Regierung nutzt ihre Beziehungen zu Russland, Iran und China als Druckmittel gegen den Westen. Letztendlich dienen diese Beziehungen immer dazu, den ANC-Führern finanzielle Vorteile zu verschaffen und diesen Ländern mehr Einfluss in Afrika zu sichern. Das könnte in Zukunft große Risiken mit sich bringen.

Welche Rolle spielen Sie als Leiter der internationalen Beziehungen von Solidariteit, um den Südafrikaner Gehör zu verschaffen und gegen politische Maßnahmen vorzugehen, die Sie für ungerecht halten?

Mein Ziel ist es, ein großes internationales Netzwerk für Südafrikaner aufzubauen. Wir haben kürzlich erreicht, dass der amerikanische Präsident die Südafrikaner anerkennt, und seine Regierung hat sich inzwischen wiederholt für die Südafrikaner ausgesprochen. Für eine wehrlose Minderheit sind internationale Bündnisse, gute Informationen und Medienberichte über die Geschehnisse in Südafrika sowie praktische Unterstützung für die Südafrikaner immer wichtiger.

Sie sind kürzlich in die Vereinigten Staaten gereist, um die Trump-Regierung auf die Probleme Südafrikas aufmerksam zu machen. Glauben Sie, dass amerikanische Konservative die Situation der Südafrikaner verbessern können? Wie können sie helfen?

Ja, amerikanische Konservative fühlen sich den Südafrikanern natürlich verbunden und setzen sich offen für unsere Rechte ein. Wir erwarten politischen Druck, konkrete Schritte der Trump-Regierung und schließlich auch finanzielle Unterstützung von den Amerikanern.

Wenn Sie direkt mit europäischen Staats- und Regierungschefs sprechen könnten, was würden Sie sie bitten zu tun, um Menschen wie Sie in Südafrika zu unterstützen?

Zunächst einmal ist es unerlässlich, dass die Europäer ihre Scheuklappen abnehmen und sehen, was in Südafrika geschieht. Südafrika ist nicht die liberale, pro-westliche Demokratie, von der die Europäer in den 1990er-Jahren geträumt haben. Europa muss sich gegen die Außen- und Innenpolitik der ANC-Regierung stellen und aktiv damit beginnen, das Recht der Südafrikaner auf ein freies, sicheres und prosperierendes Leben in Südafrika anzuerkennen.

Können wir eine Parallele ziehen zwischen dem, was die Südafrikaner seit mehreren Jahrzehnten erleben, und dem, was die Europäer aufgrund der afrikanischen Einwanderung zunehmend erleben?

Zweifellos, ja. Die Südafrikaner haben ihre Städte und schließlich ihr Land durch die Masseneinwanderung aus traditionellen schwarzen Stammesgebieten, aber auch aus dem restlichen Afrika, verloren. Vor hundert Jahren waren die meisten afrikanischen Siedlungen Orte mit einer großen Mehrheit von weißen Südafrikaner. Heute sind wir in Südafrika überall in der Minderheit. Das ist es, was Europa bevorsteht, wenn die Masseneinwanderung nicht gestoppt und Massenabschiebungen nicht eingeführt werden.

Herr Kleynhans, vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person:

Jaco Kleynhans ist Leiter für internationale Beziehungen der Bewegung Solidariteit, die sich auf christliche und abendländische Werte stützt. Er kämpft für das Überleben einer Gemeinschaft, deren europäische Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen – und die dennoch fest mit Afrika verbunden ist.