Venohrs „Die Abwehrschlacht: Jugenderinnerungen 1940-1955“ neu aufgelegt

In dem zweiten Teil seiner Autobiographie schreibt Venohr über die Zeit der Abwehrschlacht nach der Tragödie von Stalingrad 1943 und lässt den Leser durch seine Perspektive hautnah den Heroismus und die Vergeblichkeit dieses verbissenen Verteidigungskampfes erleben.

Am 25. Januar 2005 verstarb der deutsche Journalist und Schriftsteller Wolfgang Horst Walter Venohr in Berlin. Der promovierte Historiker schrieb für zahlreiche Blätter, darunter die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt, Berliner Morgenpost sowie für die Junge Freiheit, und veröffentlichte über ein Dutzend Bücher. Das Werk „Die Abwehrschlacht – Jugenderinnerungen 1940-1955“, das beim Junge Freiheit Verlag erschienen und nun neu aufgelegt worden ist, ist eines davon.

Liebe zum Vaterland prägte Schriften

„Die Darstellung ist geprägt vom heißen Atem der Front, von den Leidenschaften des Kampfes, von der glühenden Vaterlandsliebe eines 17- bis 19-jährigen jungen Menschen. So erklärt sich auch der erstaunliche Frontenthusiasmus, der aus jeder Zeile spricht. Dabei wird nichts verschwiegen; eine Romantisierung der Waffen-SS findet nicht statt. Die unglaubliche Brutalität der 'Troßknechte' in der Etappe kommt ebenso zur Sprache wie das Phänomen der politischen Blindheit, das die Männer an der Front gefangenhielt, oder mein hoffnungsloser Versuch, diese Blindheit aufzubrechen, der mich fast vor das Kriegsgericht brachte. Spätere Erkenntnisse und Einsichten der Nachkriegszeit sind absichtlich nicht berücksichtig worden, um der Authentizität, um der Ehrlichkeit keinen Abbruch zu tun.“

Die Liebe zum eigenen Land, wie sie an dieser Stelle im Buch erwähnt wird, prägte Venohrs Schriften und sein Leben, ist in einem Nachruf auf ihn zu lesen. Der Schriftsteller, der langjährig als TV-Chefredakteur für Stern TV und als Filmautor tätig war, wird in einem Nachruf von Stefan Scheil, ebenfalls Historiker, als Mensch mit einem Sinn für Verhältnismäßigkeit und als aufrechter Deutscher, für den Werte wie Anstand, Wahrheit und Identität wichtiger als Opportunismus waren, beschrieben.

Wolfgang Venohr: Die Abwehrschlacht – Jugenderinnerungen 1940-1955, Junge Freiheit, Berlin 2023, 302 Seiten, AT/DE € 20