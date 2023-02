Ehemaliger ÖRR-Redakteur übt scharfe Kritik am Mainstream-Journalismus

Siegburg. - Der Politikwissenschaftler und langjährige Deutschlandfunk-Redakteur Bernd Kallina hat am Dienstag bei einem Vortragsabend in Siegburg den in Deutschland häufig praktizierten linken Kampagnenjournalismus" scharf kritisiert. Auf Einladung des AfD-Bundestagsabgeordneten Roger Beckamp referierte Kallina über theoretische Grundlagen veröffentlichter Meinungsmacht und praktische Erfahrungen aus über 30 Berufsjahren im Maschinenraum" deutscher Leitmedien. Einseitige Themenauswahl, verzerrte Darstellung der Inhalte und weggelassene Fakten und Meinungen – diese unlauteren Methoden sind seit 2015 der Standartumgang im Umgang mit der AfD.

Bei der AfD würde nicht - wie bei anderen Parteien - vor allem über die programmatischen Absichten und die parlamentarische Arbeit informiert. Vielmehr würden der Öffentlichkeit zumeist nur negativ konnotierte „Enthüllungen“ und Skandalberichte präsentiert. In Interviews oder Talkshows kämen AfD-Vertreter im Gegensatz zu ihren Konkurrenten kaum selbst zu Wort. Den weiteren Ausbau der eigenen Öffentlichkeitsarbeit forderte Beckamp selbst in der Diskussion. Angefangen bei selbst produzierten Beiträgen für das Internet und die sozialen Medien bis hin zur Unterstützung von unabhängigen alternativen Medienprojekten. Hier, so Beckamp, stünden insbesondere alle Mandatsträger der AfD in der Pflicht.