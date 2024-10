Zum morgigen Nationalfeiertag: Das Bundesheer zeigt, was es kann

Wien. – Das Österreichische Bundesheer veranstaltet anlässlich des Nationalfeiertags vom 25. bis 27. Oktober 2024 eine umfassende Informations- und Leistungsschau in Wien. Bereits am Mittwoch wurde die Veranstaltung mit einer Hubschrauberlandung eines S-70 „Black Hawk“ sowie der neue AW-169 „Lion“ auf dem Heldenplatz eingeläutet. Es sei ein „wichtiger Tag“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei der Pressekonferenz am Heldenplatz. Mit einem „Großaufgebot“ wolle das Heer „zeigen, was es kann“.

Vorstellung von „Skyranger“

Die Informations- und Leistungsschau bietet Besuchern ein abwechslungsreiches Programm, darunter die Vorführung neuer militärischer Gerätschaft wie das Flugabwehrsystem „Skyranger“. Neben den militärischen Vorführungen wird es am 26. Oktober in Wien auch eine Angelobung von über 1.000 Rekruten geben. Darüber hinaus stellt das Bundesheer seine Rolle im Katastrophenschutz vor, etwa mit der Demonstration von Rettungseinsätzen und technischer Ausrüstung, die im Inland und bei internationalen Hilfseinsätzen genutzt wird.

Programm von Freitag bis Sonntag

Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich und richtet sich auch an jüngere Besucher. So gibt es eine eigene Lehrstellenplattform, bei der sich interessierte Jugendliche über Karrierechancen beim Bundesheer informieren können. Das Ziel der Leistungsschau ist es, die Bürger über die vielfältigen Einsatzbereiche des Heeres zu informieren und gleichzeitig das Interesse an einer militärischen Laufbahn zu wecken.

Die Schau endet am Sonntag, den 27. Oktober, mit weiteren Vorführungen und Attraktionen.

Programmübersicht für die Leistungsschau

Freitag, 25. Oktober 2024:

8 bis 15 Uhr: Leistungsschau am Tag der Schulen (Standorte: Heldenplatz, Am Hof, Freyung, Burgtheater)

Samstag, 26. Oktober 2024:

9 bis 7 Uhr: Leistungsschau am Nationalfeiertag (Standorte: Heldenplatz, Am Hof, Freyung, Burgtheater)

Programm-Highlights:

7.30 Uhr: Festmesse in der Michaelerkirche

9.30 Uhr: Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten

10 Uhr: Kranzniederlegung durch die Bundesregierung

10.20 Uhr: Fallschirmsprung mit Zielspringen

10.56 Uhr: Überflug von Eurofightern

11 Uhr: Beginn der Angelobung

12 Uhr: Ende der Angelobung (Im Anschluss spektakulärer Flaggensprung sowie Vorführungen am Heldenplatz)

Ab 13 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

17 Uhr: Zapfenstreich

Sonntag, 27. Oktober 2024:

11 bis 15 Uhr: Leistungsschau (Standorte: Heldenplatz, Am Hof, Burgtheater)

Programm-Highlights:

14.30 Uhr: Abflug AW169 „Lion“

14.55 Uhr: Abfahrt Panzer-Kolonne