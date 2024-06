Wieder „Drag Queen Story Hour“ in Wien geplant

Der Trend, dass „Drag Queens“ Kindern aus Büchern vorlesen, der in den USA schon seit einigen Jahren zum Programm gehört, hat sich inzwischen auch in Deutschland und Österreich etabliert. In rund einem Monat findet in Wien wieder eine solche Veranstaltung statt.

Wien. – Im so genannten „Pride Month“, der weltweit den ganzen Juni über gefeiert wird, finden in größeren Städten nicht nur Regenbogenparaden statt, sondern auch andere Veranstaltungen, die einen Bezug zur LGBTQ-Community haben. Dazu zählen zum Beispiel die mittlerweile vielerorts veranstalteten „Drag Queen Story Hours", bei denen „Drag Queens", also als Frauen verkleidete Männer, meist Kindern ab zwei Jahren aus Kinderbüchern vorlesen. In Wien gab es vor drei Jahren erstmals eine Online-Lesung mit der Queen Lady Nutjob („Nutjob“ ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für Oralsex, der sich auf die Hoden konzentriert). In den folgenden Jahren fanden solche Lesungen ebenfalls statt. Auch dieses Jahr findet in Wien wieder eine dieser „Drag Queen Story Hours“ statt, allerdings nicht im „Pride Month“, sondern interessanterweise Mitte Juli.

Lesung für Kinder ab vier Jahren

Im Rahmen des Wiener Kultursommers, einem kostenlosen Festival, das vom 4. Juli bis zum 11. August in Wien stattfindet, wird die „Drag Queen“ Candy Licious Kindern in Wien vorlesen. Der Fokus liegt dabei auf Geschichten, „in denen 'anders sein' normal ist und ausgeschlossene Held*innen im Mittelpunkt stehen“, heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung. Mit verschiedenen Kinderbüchern werde den Kindern gezeigt, „dass wir in einer bunten Welt leben, in der wir auf einander acht geben müssen und keine Menschen ausschließen sollen“. Das habe sich die „Drag Queen“ zum Ziel gesetzt - „Kindern und Erwachsenen zu zeigen, dass der Regenbogen eben aus vielen Farben besteht“. Auf der Website des Festivals wird die Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren empfohlen.

In der Vergangenheit hat es immer wieder Proteste gegen solche Lesungen gegeben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es auch in diesem Jahr wieder zu Protesten kommen wird.