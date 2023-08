US-Botschaft in München sucht Propagandamitarbeiter für Deutschland

München. - Das US-Konsulat in München ist derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern – genauer gesagt sucht die Botschaft so genannte Emerging Voices Specialists. Um was es sich dabei genau handelt, verrät die Stellenbeschreibung auf der Plattform indeed.de, auf der die Anzeige geschaltet wurde.

Auslandspropaganda und politisches Marketing

Der Emerging-Voices-Experte (EV) ist der leitende lokale Berater des Generalkonsulats München für Public Diplomacy (PD). Der Begriff Public Diplomacy (PD) wurde zu Beginn der 1960er-Jahre in den USA geprägt und beschreibt die Ausrichtung moderner Diplomatie, die als Adressaten insbesondere ausländische Öffentlichkeiten zum Ziel hat. Public Diplomacy stellt damit eine Mischung aus Auslandspropaganda, politischem Marketing, Völkerverständigung und Kulturdiplomatie dar.

Dabei ist die Hauptaufgabe der gesuchten EV-Experten, insbesondere junge Menschen, Minderheiten und andere, die in der Lage sind, die Einstellung der Deutschen zu den Vereinigten Staaten zu beeinflussen, indem sie neue, oft digitale Kommunikationsnetzwerke anstelle von prominenten protokollarischen Positionen oder etablierten Institutionen nutzen, zu rekrutieren und zu leiten. Zudem planen, entwickeln, koordinieren und evaluieren EV-Experten die Auswirkungen aller PD-Aktivitäten, Projekte und Initiativen zur Einbeziehung jener Personen im Konsularbezirk München, die die Experten ansprechen wollen. Außerdem sollen die genannten Experten Trends in neu entstehenden Netzwerken durch direktes Engagement, Forschung, Umfragen sowie statistische Analysen und Auswertungen verfolgen. Die gesuchten Mitarbeiter sollen zusätzlich Strategien für die Öffentlichkeitsarbeit empfehlen und entwickeln, „um mit den Zielgruppen in Kontakt zu treten, das Verständnis und die Unterstützung für die US-Politik zu fördern und Missverständnisse auszuräumen“, heißt es in der Stellenanzeige. Die Bezahlung kann sich sehen lassen. Für die Position, die als Vollzeitstelle ausgeschrieben ist, haben die USA ein Brutto-Jahresgehalt von 76.537 Euro festgelegt.