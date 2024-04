Tumult beim Einsteigen: Video aus Erding sorgt für Aufregung in Sozialen Medien

Ein Video aus Erding, das derzeit in den Sozialen Medien kursiert und eine Rangelei unter migrantischen Fahrgästen beim Einsteigen in einen Bus zeigt, hat bei vielen Nutzern für Aufregung gesorgt.

Erding. – Ein Erdinger Busunternehmen, das mehrere Linien im Landkreis Erding bedient, hat mit Personalmangel zu kämpfen und musste deshalb auf einen Ersatzfahrplan mit reduziertem Fahrtenangebot umstellen. Das könnte auch der Grund für eine Szene sein, die auf Video festgehalten wurde, seit Tagen im Netz kursiert und in den Sozialen Medien für zahlreiche Reaktionen gesorgt hat.

Tumultartige Szenen an Bushaltestelle

Das Video, das unter anderem auf X (früher Twitter) sowie auf Instagram geteilt wurde, soll einen Bus in Erding zeigen, der eine Haltestelle anfährt, um weitere Fahrgäste aufzunehmen. Beim Einsteigen verhalten sich die Fahrgäste – auf den ersten Blick überwiegend Migranten – nicht ruhig, sondern drängen sich lautstark in den Bus, was beispielsweise bei einer jungen Frau, die ebenfalls Fahrgast und auf dem veröffentlichten Video zu sehen ist, Besorgnis auslöst. Die tumultartigen Szenen dürften schließlich sogar zu einem Polizeieinsatz geführt haben, wie das Ende des Videos vermuten lässt.

In den Kommentaren unter dem Video wird heftige Kritik geübt. „Nach 10 Jahren ÖPNV und Regionalverkehr liebe ich mein Auto. 2015 ging es im Großraum Hamburg (neben Zugonanieren etc.) auch damit los, dass ewig Personen in den Gleisen waren und Züge nicht abfuhren, weil jemand für seine Familie oder 'Kollegen' erstmal die Tür blockierte“, schreibt etwa ein Nutzer auf X. Viele andere Nutzer auf Instagram fordern Remigration und fragen, wie man diese Zustände eigentlich akzeptieren kann.