Peinlich: US-TikTokerin hält griechische Fähnchen für israelische und reißt sie ab

Ein Video, in dem eine Frau in den USA griechische Fähnchen fälschlicherweise als israelische identifiziert und entfernt, sorgt in den Sozialen Medien für Spott.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nimmt der Konflikt einen großen Teil der medialen Berichterstattung ein und erreicht damit alle Gesellschaftsschichten. Dies führt auch immer wieder dazu, dass sich Beobachter öffentlich, auch in den Sozialen Medien, auf die eine oder andere Seite stellen. Belege dafür finden sich auf den verschiedenen Plattformen zuhauf. Nun sorgt ein Video, in dem eine Frau ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck bringt, für viel Spott und Hohn.

Fähnchenkette vor Restaurant

In dem halbminütigen Video, das inzwischen auf X kursiert, ist gleich zu Beginn eine Frau zu hören, die auf Englisch „Free Palestine“ sagt. Dabei geht sie auf eine Fahnenkette zu, an der griechische Fähnchen zu sehen sind. Diese hingen, wie eine kurze Internetrecherche ergab, vor einem kleinen griechischen Restaurant in Montclair im US-Bundesstaat New Jersey.

Im weiteren Verlauf sagt sie: „Ich nehme das ab. Ich werde das nicht unterstützen“. Währenddessen ist zu sehen, wie Mitarbeiter aus dem Lokal kommen und sich anhören müssen, wie die Frau in Bezug auf den Konflikt von Völkermord spricht. „Sie töten Kinder“, sagt sie und fragt „Was ist der Zweck hiervon?“, während sie die heruntergerissenen Fähnchen in Richtung der Mitarbeiter streckt. Daraufhin kommt einer der Mitarbeiter zu ihr und erklärt, dass das die griechische Flagge sei. „Was?“ fragt die Frau ungläubig. „Das ist die griechische Flagge“, erklärt ihr eine Mitarbeiterin. „Wirklich?“, fragt die Frau und sagt: „Ich dachte, das wäre die israelische. Mein Fehler“, bevor sie noch einmal nachfragt, ob das wirklich die griechische Flagge sei, was der Mitarbeiter bejaht.

Spott und Verwunderung in Sozialen Medien

Auf X hat das Video zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. In den Kommentaren unter dem Beitrag machen sich Nutzer über die Frau lustig: „Welchen Genozid betreibt Griechenland aktuell? Habe ich da etwas verpasst?“ fragt etwa ein Nutzer. „Da sieht man, diese Leute haben keine Ahnung aber immer eine Meinung“, erklärt ein anderer. „Und sie postet das auch noch“, wundert sich ein Nutzer darüber, dass die Frau das Video, in dem ihr offenbar ein peinlicher Fehler unterlaufen ist, ins Internet gestellt hat.