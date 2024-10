Muslim wirbt vor Kölner Dom für den Islam und sorgt damit für Irritationen bei Touristen

Köln. – Der Kölner Dom ist eines der imposantesten Bauwerke der Stadt am Rhein und zieht dementsprechend täglich viele Besucher an. Auf X kursiert derzeit ein Video eines Touristen, der ebenfalls den Dom besuchte, jedoch vor dem Gotteshaus Szenen beobachtete, die ihn teilweise irritiert haben dürften.

„Mein Gott, direkt vor dem Kölner Dom“

In dem etwa einminütigen Video ist zu sehen, wie sich der Tourist auf der Domplatte bewegt und dabei an einem Muslim vorbeikommt, der zufällig Passanten anspricht und sie zur Konversion zum Islam bewegen will. Auch der Tourist wird angesprochen. „Sie sind eingeladen, die Religion des Islam kennen zu lernen“, sagt der Muslim zu dem Touristen und gibt ihm dabei ein kleines Büchlein mit dem Titel „Just the tip of the iceberg“ von Naji Ibrahim in die Hand.

Der Tourist lehnt jedoch ab und erklärt, dass er dies nicht brauche, da er Katholik sei und nicht die Absicht habe, zu konvertieren. Der Muslim solle es lieber jemandem geben, den es interessiere. Beim Weggehen sagt er: „Mein Gott, direkt vor dem Kölner Dom“.