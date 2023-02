Lörrach

Lörrach. - Die Lörracher Wohnungsbaugesellschaft hat zahlreichen Mietern gekündigt, um in deren Wohnungen Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Den Bewohnern würden aber neue Wohnungen zur Verfügung gestellt, sagte eine Mitarbeiterin des Unternehmens der Wochenzeitung Junge Freiheit. In einem Brief an die Bewohner, dessen Echtheit die Baugesellschaft die angesprochene Wochenzeitung bestätigte, heißt es: „Wie Sie wissen, hat Deutschland einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Regionen der Welt zu verzeichnen“. In einer E-Mail bestätigte Wohnbau Lörrach auch gegenüber FREILICH die Echtheit und verwies auf eine Pressemitteilung.

Wohnungen für Flüchtlinge „besonders geeignet“

Aufgrund der „besonderen Eignung“ der Wohnungen in mehreren städtischen Objekten wurde entschieden, diese den Ukrainern zur Verfügung zu stellen. Für die Mieter bedeute dies, dass die Wohnungsbaugesellschaft in Kürze „das vereinbarte Mietverhältnis kündigen“ werde. Den bisherigen Mietern werde „adäquater Wohnraum“ angeboten und geholfen, umzuziehen. Die ersten Wohnungen, in die Flüchtlinge einziehen können, werden bereits in Kürze frei. „Geplant ist, dass gegen Ende des Jahres die gesamte Anlage als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden kann“.