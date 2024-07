Kontokündigungen: Martin Sellner kündigt juristische Gegenwehr an

Wien. – Der Österreicher Martin Sellner befindet sich seit Jahren auf einer regelrechten Banken-Odyssee. Wie er am Mittwoch auf X mitteilte, haben ihm nun allein in einer Woche mit der Erste Bank und der Volksbank zwei weitere Banken das Konto gekündigt, die BAWAG hat ihm ein Konto verweigert. Nach aktuellem Stand sind ihm damit bereits 81 Konten in mehreren Ländern gekündigt worden. Doch Sellner hat jetzt genug, er will gegen diese Kündigungen juristisch vorgehen, wie er auf X erklärte. „Eine Klage gegen die Kündigung des Erste Bank Kontos wird vorbereitet.“ In seinem Beitrag weist er auch auf die Möglichkeit hin, ihm eine Spende zukommen zu lassen und ihn damit bei den Anwaltskosten zu unterstützen.

