Brutaler Überfall in Leoben: Wiener Burschenschafter niedergeschlagen und beraubt

Ein nächtlicher Angriff vor einem Vereinslokal in Leoben sorgt für Aufsehen. Dabei wurde ein 29-jähriger Burschenschafter aus Wien brutal niedergeschlagen und beraubt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

In der Nacht zum vergangenen Samstag kam es in Leoben zu einem brutalen Angriff auf einen Burschenschafter. (Symbolbild)

Leoben. – Ein 29-jähriger Wiener wurde in der Nacht auf Samstag Opfer eines massiven Überfalls vor einem Vereinslokal in Leoben. Die Polizei wurde kurz nach zwei Uhr morgens in den Ortsteil Judendorf gerufen und fand den verletzten Mann sichtlich aufgewühlt am Straßenrand.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Einladung ins Vereinslokal endete in Gewalt

Der Wiener gab gegenüber den Beamten an, er sei im Zuge einer Feier der Burschenschaft von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser habe ihn auf ein Bier in ein nahegelegenes Vereinslokal eingeladen. Er folgte der Einladung, doch als er an der Tür des Hauses klopfte, wurde er laut eigener Aussage attackiert. Er berichtete den Polizisten, dass ihn ein unbekannter Mann plötzlich vor dem Gebäude niedergeschlagen habe. Der Täter habe ihm unvermittelt einen Schlag ins Gesicht versetzt. Als das Opfer stürzte, sei weiter auf ihn eingetreten worden.

Handy und Studentenmütze geraubt

Während der Attacke entriss der Angreifer dem 29-Jährigen sein Mobiltelefon und seine Studentenkappe. Der Wiener erlitt eine blutende Lippe sowie mehrere Blutergüsse im Gesicht. Die alarmierten Kräfte durchsuchten anschließend das betreffende Vereinslokal, in dem sich rund 20 Personen aufhielten. Trotz intensiver Nachschau konnte kein Tatverdächtiger ausgeforscht werden, wie es seitens der Polizei hieß.

Im Keller des Gebäudes stießen die Beamten allerdings auf die geraubte Mütze, die gut sichtbar auf einem Regal lag. Das Handy des Opfers fehlt jedoch weiterhin. Die Ermittlungen zum unbekannten Täter laufen auf Hochtouren.