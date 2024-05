ARD kündigt für den Sommer eine „Queer-Offensive an“

Die ARD präsentiert diesen Sommer eine Queer-Offensive, die von den Sendern rbb, BR, WDR und ONE ab dem 20. Juni ausgestrahlt wird. Seit 2018 präsentiert das rbb Fernsehen unter dem Titel rbb QUEER eine eigene Filmreihe „jenseits der Hetero-Norm“, gefolgt vom Bayerischen Rundfunk mit BR QUEER seit 2022 und dem Westdeutschen Rundfunk mit WDR QUEER im vergangenen Jahr. Der Spartensender ONE erweitert sein Programm in diesem Jahr erstmals mit ONE QUEER. Insgesamt verzeichnete die ARD Mediathek im vergangenen Jahr über 2,6 Millionen Abrufe der queeren Filmreihen.

Werbung

„Highlight des Sommers“

Die Sommerfilmreihe der ARD bietet eine Auswahl von 21 Filmen und zwei Serien, darunter elf deutsche Erstausstrahlungen. Die Filme werden von Juni bis August in den verschiedenen ARD-Anstalten ausgestrahlt und stehen nach der Ausstrahlung jeweils 30 Tage in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Das Filmprogramm umfasst ein breites Spektrum an Geschichten, darunter „berührende Liebesgeschichten, mitreißende Coming-of-Age-Filme und bewegende Porträts von Außenseiterfiguren“. Die rbb-Programmdirektorin Martina Zöllner betonte das Engagement des Senders für die Vielfalt des queeren Kinos und die Spiegelung queerer Lebensrealitäten in der Gesellschaft.

BR-Programmdirektor Kultur Björn Wilhelm betonte, dass die Queer-Reihe bereits zu den „Highlights im Sommerprogramm“ des Bayerischen Rundfunks gehöre und die Zusammenarbeit innerhalb der ARD sehr erfolgreich sei. Einige Filme erzählen von „queerer Selbstermächtigung“ und „widerständigem Handeln in einem repressiven Umfeld“.