Neues Buch: Freiheitlich. Die Geschichte des Dritten Lagers

Mit der Geschichte der Freiheitlichen beschäftigen sich seit Jahren vor allem ihre Gegner. Die öffentliche Wahrnehmung ist dadurch stark links geprägt. Freilich rückt die Perspektive auf die Freiheitlichen gerade: am 10. Dezember erscheint im FREILICH-Verlag der neue Gesprächsband Freiheitlich. Die Geschichte des Dritten Lagers mit Lothar Höbelt.

Als renommierter Historiker und ehemaliger Universitätsprofessor hat Höbelt die Geschichte des Dritten Lagers akribisch erforscht und in zahlreichen Büchern kenntnisreich beschrieben. In einem ausführlichen Gespräch zeichnet Höbelt die politischen Konturen des Dritten Lagers nach. Entstanden ist ein eindrückliches Porträt der Freiheitlichen, das auf 238 Seiten ihre Geschichte und Inhalte kompakt und pointiert darstellt. Abgerundet wird das Buch durch eine große Infografik zur Geschichte der FPÖ und zahlreiche Kurzbiografien prägender Persönlichkeiten des Dritten Lagers in Österreich. „Wer sich über die Geschichte und Entwicklungen der Freiheitlichen in Österreich informieren möchte, kommt an diesem Buch nicht vorbei“, ist FREILICH-Herausgeber Heinrich Sickl überzeugt.

Begleiten Sie Lothar Höbelt auf einer spannenden Reise, die die Spuren der Deutschfreiheitlichen durch die Wirren der Monarchie, die Aufbruchstimmung der Ersten Republik und die Schrecken des Zweiten Weltkriegs bis in die politische Gegenwart verfolgt. Dabei lernt der Leser nicht nur viel über die Freiheitlich, sondern auch die politische Entwicklung in Österreich allgemein. Ein Leerstück, das gerade auch in Deutschland und der dort erstarkenden freiheitlichen Bewegung rund um die AfD von Interesse ist.

