Seit Beginn des Ukraine-Konflikts haben sich die Strom- und Energiekosten in Deutschland vervielfacht, nun kündigen die Stadtwerke die nächste Hiobsbotschaft an.

Berlin. - Trotz gesunkener Energie- und Strompreise im Großhandel kündigen die deutschen Stadtwerke eine dauerhafte Verdoppelung der Strompreise an. Die Marktkrise sei nicht mehr so dramatisch wie in den vergangenen Monaten, aber „definitiv nicht vorbei“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Statt einer Entlastung der Verbraucher werde es zu einer „Verdoppelung der Gas- und Strompreise“ kommen, so Liebing weiter.

Liebing warnt vor Glücksrittern

Die deutschen Stadtwerke geraten immer häufiger in den Verdacht, von ihren Kunden zu hohe Preise zu verlangen – ein notwendiges Übel, wie der VKU-Präsident betonte. Die „Spotmarkt- und Terminpreise“ ließen derzeit keine andere Möglichkeit zu und müssten noch weiter sinken, um die gesunkenen Großhandelspreise auch an die Endkunden weitergeben zu können. Gleichzeitig warnte Liebing vor Billigstromanbietern, die versuchten, aus der Krise Kapital zu schlagen. „Es war zu erwarten, dass jetzt wieder Glücksritter auf den Energiemarkt drängen“, so der VKU-Hauptgeschäftsführer. Diese Geschäfte seien jedoch nicht nachhaltig und gingen häufig zu Lasten der Grundversorger und Stadtwerke.