Zahlreiche weitere US-Geheimpapiere in Privathaus von Präsident Biden gefunden

Washington. - Entgegen vorheriger Aussagen des Weißen Hauses waren die Untersuchungen im Fall vermisster Geheimdokumente wohl noch nicht abgeschlossen. Der jüngste Fund ereignete sich erst vor wenigen Tagen, als Ermittler Dokumente aus der Zeit von Bidens Vizepräsidentschaft unter Barack Obama fanden. Bidens Berater Richard Sauber teilte am Samstag mit, dass fünf Seiten vertraulicher Dokumente in Bidens Garage an seinem Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware gefunden wurden. Die entsprechenden Informationen seien an die Justizminister und ihre Mitarbeiter weitergegeben worden, so Sauber.

Kritik an Biden nimmt zu

Seit längerer Zeit stehen Biden und das weiße Haus vermehrt in der Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, eine unzureichende Kommunikationspolitik zu betreiben. Besonders die Republikaner nutzen diese Schwachstelle, um den Druck auf den Präsidenten zu erhöhen. Der Vorsitzende des Parlamentsgremiums für die Aufsicht über die Regierung, James Comer, sagte dazu bei CNN: „Es besorgt mich, dass die Anwälte des Präsidenten selbst nach der Ernennung eines Sonderermittlers weiter nach Dokumenten im Anwesen des Präsidenten herumsuchen durften.“ Er bezeichnete den Vorgang als „kriminellen Akt“ und forderte eine lückenlose Aufklärung des Falls.