USA: Erste Einrichtungen verhängen wieder Maskenpflicht

Atlanta. – Das Morris Brown College in Atlanta hat am Montag wieder eine Maskenpflicht eingeführt, wie mehrere US-amerikanische Medien berichten. Die Universität ist damit die erste in den USA. Die Universitätsleitung begründete die Änderung mit Berichten über positive Covid-Fälle innerhalb des Atlanta University Center Consortium, das aus den Colleges Morehouse, Clark Atlanta und Spelman besteht. Die Colleges Clark Atlanta und Morehouse haben sich nicht dazu geäußert, ob sie die Maskenpflicht wieder einführen wollen. In einem Brief von Dr. Michael Hodge, dem Leiter des Atlanta University Center Consortium, empfiehlt dieser aber „dringend das Maskentragen in Innenräumen“ und „große Veranstaltungen in Innenräumen für die nächsten zwei Wochen nach draußen zu verlegen“.

Die Studenten sehen die Änderungen mit gemischten Gefühlen. „Wir haben das Thema so lange nicht ernst genommen, dass es mich nicht überrascht, dass es jetzt wieder aufkommt“, zitiert Atlanta News First einen Student an der Morehouse. „Ich selbst möchte nicht wieder eine Maske tragen“, sagte hingegen ein Student an der Clark Atlanta University.

Rückkehr der generellen Maskenpflicht ungewiss

In den verbleibenden neun Tagen sind an der Universität das Tragen von Masken, das Einhalten eines Mindestabstandes, das Einhalten von Isolation und Quarantäne bei bestätigter Infektion, das Überwachen von Systemen, das regelmäßige Händewaschen etc. einzuhalten. Ob wieder eine generelle Maskenpflicht eingeführt wird, ist derzeit noch nicht abzuschätzen, erklärt Dr. Jayne Morgan von Piedmont Healthcare, einem gemeinnützigen kommunalen Gesundheitssystem, gegenüber Atlanta News First. „Wir stellen fest, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Besuche in der Notaufnahme steigt, und da der öffentliche Gesundheitsnotstand vorbei ist, haben wir keine Daten über die Übertragung in der Gemeinde. Wir haben nur diese beiden Daten und manchmal noch Untersuchungen von Abwasser“.

Andernorts wurde ebenfalls wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Kaiser Permanente etwa, ein US-amerikanisches Unternehmen und eine Health Maintenance Organization, hat diese Woche eine Maskenpflicht für sein Personal, Patienten und Besucher seines Krankenhauses in Santa Rosa, Kalifornien, verhängt. Die Upstate Medical University in New York kündigte letzte Woche eine ähnliche Entscheidung für zwei ihrer Krankenhäuser an.

Anfang dieser Woche forderte außerdem das Hollywood-Filmstudio Lionsgate seine Mitarbeiter auf, in bestimmten Stockwerken seiner Einrichtungen in Santa Monica, Kalifornien, Masken zu tragen, nachdem einige Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet worden waren.