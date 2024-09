Schüsse in der Nähe von Donald Trump: Zwischenfall vor Golfclub in Florida

West Palm Beach. – Am Sonntag kam es in der Nähe von Donald Trump zu einer Schießerei, als er seinen Golfclub in West Palm Beach, Florida, verließ. Das berichtete die New York Post. Sicherheitskräfte des Secret Service reagierten auf den Vorfall, bestätigten aber, dass der ehemalige US-Präsident sicher sei. „Präsident Trump ist sicher, nachdem Schüsse in seiner Nähe abgefeuert wurden. Es gibt derzeit keine weiteren Details“, sagte sein Sprecher Steven Cheung am Sonntagnachmittag.

Schützen sollen nicht auf Trump gezielt haben

Die Schießerei ereignete sich außerhalb des Trump International Golf Course in West Palm Beach. Nach Angaben der Behörden waren die Schüsse nicht gegen Trump gerichtet. Der Ex-Präsident sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, hieß es. Der Vorfall ereignete sich in einer Gegend, die für ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt ist.

Weitere Berichte nähren Spekulationen

Aber: In den Sozialen Netzwerken wird wild spekuliert. Unbestätigten Berichten zufolge wurde im Gebüsch eine AK-47 gefunden, die der Schütze zurückgelassen haben soll. Der Verdächtige habe auf Trump geschossen und sei anschließend über eine nahe gelegene Mauer geflüchtet. Die Flucht sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen, da der Verdächtige wenig später im benachbarten Martin County festgenommen worden sei, hieß es in den Posts auf X. Diese Gerüchte wurden bisher weder von den Medien noch von Trumps Team bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich knapp zwei Monate nach einem Angriff auf Trump bei einer Kundgebung in Butler, Pennsylvania, am 13. Juli. Damals wurde Trump von Thomas Matthew Crooks angeschossen und leicht am Ohr verletzt.