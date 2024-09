Rotherham: Sieben Männer wegen systematischen Kindesmissbrauchs verurteilt

Rotherham. – In einem der größten Missbrauchsfälle Großbritanniens sind sieben Männer, die in Rotherham zwei minderjährige Mädchen missbraucht haben, zu insgesamt 106 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil fiel nach einem neunwöchigen Prozess am Sheffield Crown Court, der Teil der Operation Stovewood war, einer Untersuchung der National Crime Agency.

Die Opfer, die zur Tatzeit zwischen elf und sechzehn Jahren alt waren, befanden sich in staatlicher Obhut. Sie wurden von den Tätern mit Alkohol und Cannabis gefügig gemacht, bevor sie vergewaltigt oder sexuell missbraucht wurden. Die Taten ereigneten sich Anfang der 2000er Jahre an verschiedenen Orten in Rotherham, unter anderem in einem Park, auf dem Parkplatz eines Supermarktes und sogar hinter einer Kindertagesstätte.

Die Urteile

Mohammed A., 43, wurde wegen zweifacher unsittlicher Belästigung zu 14 Jahren Gefängnis plus zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Mohammed S., 45, erhielt 25 Jahre wegen zweifacher Vergewaltigung, Sex mit einer Minderjährigen und Menschenhandel.

Yasser A., 39, erhielt sechs Jahre wegen unsittlicher Belästigung.

Mohammed Zameer S., 49, erhielt 15 Jahre wegen Vergewaltigung und sexueller Beziehungen zu einer Minderjährigen.

Abid S., 43, erhielt 24 Jahre wegen Vergewaltigung in drei Fällen und unsittlicher Belästigung.

Tahir Y., 38, wurde wegen Vergewaltigung in acht Fällen zu 13 Jahren verurteilt.

Ramin B., 38, erhielt neun Jahre für vier Vergewaltigungen.

Opfer waren oftmals wehrlos

Stuart Cobb von der National Crime Agency hob die Grausamkeit und Manipulation der Täter hervor: „Diese Männer waren grausam und manipulativ, sie haben sich um ihre Opfer gekümmert und dann den schlimmsten Missbrauch begangen, den man sich vorstellen kann“.

Zoe Becker von der Staatsanwaltschaft sagte: „Diese sieben Männer haben sich gezielt zwei junge Mädchen ausgesucht, von denen sie wussten, dass sie verletzlich waren, und sie für ihre sexuelle Befriedigung ausgebeutet, indem sie sie unter Drogen und Alkohol gesetzt haben“.

Hintergrund der Operation Stovewood

Die Operation Stovewood wurde nach dem Jay Report von 2014 ins Leben gerufen, der den systematischen Missbrauch von mindestens 1400 Mädchen in Rotherham zwischen 1997 und 2013 aufdeckte. Bis heute wurden im Rahmen der Operation 36 Personen verurteilt; die Ermittlungen sollen bis 2027 fortgesetzt werden.

Die Justiz und die beteiligten Behörden versicherten, weiterhin alles zu tun, um den Opfern zu helfen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Opfer wurden für ihren Mut gelobt, vor Gericht auszusagen, was entscheidend für die Verurteilungen war.