Legatum-Gründer Rasmussen über seine Arbeit: „Europa bietet eine schützenswerte Vielfalt“

Tore Rasmussen ist Unternehmer in den Bereichen Bildung und Gesundheitstechnologie. Er hat einen Master in Innovation und Entrepreneurship von der NMBU und einen Bachelor in Management von der Norwegischen Wirtschaftshochschule (Handelshøyskolen BI). Rasmussen ist Gründer von Legatum Publishing.

FREILICH: Können Sie sich unseren Lesern vorstellen?

Tore Rasmussen: Ich bin ein hartnäckiger Mensch, der von Optimismus angetrieben wird. Dieser Optimismus ist auch die Grundlage meines Glaubens an konstruktive Veränderungen in Gesellschaft und Politik. Er war auch die treibende Kraft hinter meinem Wunsch, einen Verlag zu gründen. Ich lebe in Bergen mit meiner Freundin, unserer kleinen Familie und einem großen Hund (Cane Corso).

Wie würden Sie den Legatum Verlag vorstellen?

Der Legatum Verlag hat sich zum Ziel gesetzt, große Denker und klassische Literatur wiederzubeleben und einem neuen und breiteren Publikum zugänglich zu machen sowie neue und bedeutende literarische Werke zu veröffentlichen.

Vor kurzem sind wir auch ins Hörbuchgeschäft eingestiegen. Unser erstes Hörbuch ist Hunger von Knut Hamsun, dem norwegischen Schriftsteller, der 1920 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Dieses Hörbuch wird von „Hamsun selbst“ vorgelesen. Wir haben eine künstliche Intelligenz auf seine Stimme trainiert und waren oft erstaunt, wie realistisch sie klang. Das ist ein sehr spannendes Gebiet und gibt unseren Hörbüchern eine zusätzliche historische Dimension.

In Norwegen haben wir auch dazu beigetragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, was „Der Große Austausch“ ist und was nicht. Die meisten norwegischen Journalisten wissen inzwischen, dass der Begriff von Renaud Camus stammt und eine Beobachtung des demografischen Wandels beschreibt.

Können Sie uns etwas über die Inspiration erzählen, die hinter der Gründung von Legatum Publishing stand, und über Ihre Mission, das europäische Erbe den Europäern durch Bücher zu vermitteln?

Ich habe den Legatum Verlag gegründet, um ein bestimmtes Buch zu veröffentlichen. Ich wollte Ethnopluralismus von Martin Lichtmesz ins Englische übersetzen und veröffentlichen. Die Übersetzung ist nun abgeschlossen und wir freuen uns darauf, das Buch zu veröffentlichen, sobald der Verlag seine Arbeit beendet hat.

Meine Inspiration für die Gründung von Legatum Publishing war Martin Sellners Führung der „Defend Europe Mission“ im Mittelmeer 2017, und ich freue mich, dass er das Vorwort zu unserer Übersetzung von Ethnopluralismus geschrieben hat.

Da wir ein kleines Team sind und eine große Anzahl von Büchern in der Pipeline haben, sind die Veröffentlichungstermine nicht immer nach Plan verlaufen. Aber ich glaube, dass die Bücher, die wir bisher veröffentlicht haben, viel über die Art von Literatur aussagen, die wir unseren Lesern nahebringen wollen.

Das erste Buch, das wir herausgegeben haben, war Ein Buch für die Jugend von Fridtjof Nansen. Er war einer der größten Polarforscher des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und ein Nationalheld des norwegischen Volkes. Gegen Ende seines Lebens war er verantwortlich für die Organisation humanitärer Hilfe und trug wesentlich dazu bei, Millionen von Menschen in der Ukraine in den 1920er Jahren vor dem Hungertod zu retten. Ich glaube, Nansen ist ein Vorbild ersten Ranges, und seine Taten können künftige Generationen inspirieren.

Wir verfolgen einen breiten Ansatz bei der Vermittlung von Ideen und haben 2023 unsere erste Kunstausstellung „Vargtid“ in Oslo, Norwegen, organisiert.

Um unser europäisches Erbe zu bewahren, zu inspirieren und weiterzugeben, müssen wir vor allem überleben. Deshalb halte ich es für das vordringlichste Thema, die Öffentlichkeit über den Großen Austausch zu informieren. Dies zeigt sich in unserer Veröffentlichung von Renaud Camus' You will not replace us! auf Norwegisch, Rikard Högbergs Old Europe Stop The Great Replacement und unserer bevorstehenden Veröffentlichung von Renaud Camus' Brüsseler Rede What is the Great Replacement? als Hörbuch.

Wenn wir über den Legatum Verlag sprechen, drängt sich die folgende Frage auf: Wie können wir unser europäisches Erbe verteidigen und lebendig halten?

Auf der grundlegendsten Ebene glaube ich, dass jeder Europäer aus jedem Volk Europas eine „lebende Kapsel“ in der Zeit ist, mit der Möglichkeit, seine ethnokulturelle Identität zu bewahren. Solange wir leben, können wir unsere Wurzeln wiederentdecken. Jetzt geht es ums Überleben. Wir müssen unsere Kinder vor der Indoktrination durch „Stolz“ in Kindergärten und Schulen und vor der zunehmenden Gewalt gescheiterter multikultureller Staaten schützen. Ich glaube, dass wir das am besten tun können, indem wir unsere eigenen Institutionen aufbauen, indem wir in denselben Vierteln leben und unsere Gemeinschaften fördern. Wir müssen uns organisieren. Um Saul Alinsky zu zitieren: „Lass niemals eine Krise ungenutzt verstreichen“.

Neben der Sicherung der Grundlagen glaube ich an den gewaltfreien Ansatz, den die Identitäre Bewegung seit ihrer Gründung in Frankreich 2012 in vielen europäischen Ländern gezeigt hat. Ich glaube, dass sie Millionen von Patrioten europäischer Herkunft auf der ganzen Welt begeistert hat.

Dann gibt es den kulturellen Sektor: Kunst, Musik, Literatur. Kulturfestivals, das Schreiben, Übersetzen oder Veröffentlichen von Büchern, Kochkurse mit traditionellen Gerichten, der Stolzmonat usw. sind wichtig, um die Gemeinschaft zu fördern und eine positive Alternative zur heutigen Gesellschaft zu bieten.

Wie ist die politische Situation in Norwegen?

Ich freue mich, sagen zu können, dass die Generation von Greta Thunberg in Norwegen ebenso wie im Rest Europas tot ist. Die bürgerlichen Parteien sind bei den Erstwählern beliebter als in jeder anderen Altersgruppe. Zum ersten Mal seit 100 Jahren ist die sozialdemokratische Arbeiderpartiet nicht mehr die größte Partei in Norwegen.

Auch die Tatsache, dass eine Mitte-Rechts-Partei in der Einwanderungsfrage Positionen der echten Rechten übernimmt, ist ein willkommenes Zeichen. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr erzielten die nationalkonservativen Norgesdemokratene und die sozialkonservative Konservativt bescheidene Ergebnisse, zum Teil, weil andere Parteien starke Positionen zur Einwanderung einnahmen und eine pro-norwegische, anti-globalistische Energiepolitik förderten.

Da das Thema Einwanderung nun offen diskutiert wird und junge Menschen nicht mehr über den Klimawandel besorgt sind, könnte sich das Overton-Fenster in Norwegen weiter nach rechts verschieben. Der nächste logische Schritt in der Einwanderungsdebatte ist die Förderung des Konzepts der Remigration. Als Mitglied der Norgesdemokratene weiß ich, dass meine Parteikollegen den Parlamentswahlen im nächsten Jahr entgegenfiebern.

Erzählen Sie uns etwas über den Stolzmonat und wie Sie ihn in Norwegen eingeführt haben.

Ich habe mit Faszination und Freude verfolgt, wie das Konzept letztes Jahr in Deutschland eingeführt wurde, und als es dieses Jahr wieder aufkam, habe ich sofort gehandelt. Ich habe mir die Freiheit genommen, einige der beliebtesten norwegischen Kunstwerke der nationalen Romantik neu zu gestalten. Es war mir ein großes Vergnügen, mich dieser gegenkulturellen Rebellion anzuschließen, in der Nationalstolz als Gegenpol zur radikalen Gender-Ideologie dient. Jetzt freue ich mich auf den Juni, was vorher nicht der Fall war.

Wie würden Sie das Verhältnis Norwegens zu Europa beschreiben?

Norwegens entschiedenes „Nein“ zum Beitritt zur Europäischen Union in den Jahren 1972 und 1994 macht Norwegen in gewisser Weise wirklich europäisch. Trotz seiner geringen Größe am nördlichen Rand Europas und 434 Jahren dänischer Herrschaft, gefolgt von 91 Jahren Union mit Schweden, hat Norwegen seine starke nationale Identität und sein kulturelles Erbe bewahrt.

In Norwegen hat sich der Sprachgebrauch in Bildungseinrichtungen von Deutsch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Mischung aus Englisch und Norwegisch entwickelt.

Die norwegischen Wikinger, die 841 Dublin gründeten, Leif Eriksons Entdeckung von Vinland (Nordamerika) um das Jahr 1000 und König Sigurd der Kreuzritter, der nach Jerusalem zog, um gegen die muslimische Invasion zu kämpfen, sind Teil dieses Erbes. Ich glaube, dass die vielfältigen lokalen Identitäten Norwegens die breitere europäische Zivilisation widerspiegeln.

Unsere ethnokulturelle Identität findet ihren Ausdruck in den Werken des Komponisten Edvard Grieg, den Entdeckungen Fridtjof Nansens, der Literatur Knut Hamsuns, dem Respekt vor der Natur des Philosophen Arne Næss und der Friedensforschung des in diesem Jahr verstorbenen Johan Galtung.

Angesichts eines brutalen Krieges in Osteuropa, in dem slawische russisch-orthodoxe Christen slawische ukrainische orthodoxe Christen in einem Konflikt töten, der immer mehr wie ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland aussieht, glaube ich, dass der friedliche und gutmütige Charakter des norwegischen Volkes etwas ist, mit dem sich viele andere Europäer kulturell identifizieren können und auf das wir für unseren Kontinent hoffen können.

Wie sehen Sie die Rolle des Unternehmers in der Gesellschaft, insbesondere bei der Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses und der Förderung von Kultur und Bildung?

Ich glaube, die Rolle des Unternehmers besteht darin, das umzusetzen, was Joseph Schumpeter als „schöpferische Zerstörung“ definiert hat. In einer gesunden Gesellschaft ist es normalerweise der Staat, der die nationale Identität fördert. Es gibt eine interessante Geschichte: Als Viktor Orbán ungarischer Ministerpräsident wurde, ernannte er einen neuen Direktor für die ungarische Staatsoper. In Ländern, in denen wir keine Führungspersönlichkeiten haben, die im Interesse unseres Volkes arbeiten, brauchen wir Kulturunternehmer, die Online-Events wie den Monat des Stolzes, Kunstausstellungen und kulturelle Identitätsmärsche wie Gedenken 1683 in Wien organisieren.

Warum haben Sie sich entschieden, mit Vox Machina den Bereich der Hörbücher zu erforschen? Was ist das Hauptziel des Projekts?

Unsere Mission ist es, die große Lücke bei der Übersetzung einflussreicher Werke rechter Denker zu schließen, insbesondere der französischen Nouvelle Droite und der deutschen Konservativen Revolution. Diese intellektuellen Strömungen haben die politischen und philosophischen Debatten in Europa stark beeinflusst, aber viele ihrer Schlüsseltexte sind noch nicht auf Englisch oder in anderen Sprachen verfügbar. Durch die Übersetzung dieser Werke wollen wir einen besseren Zugang zu ihren Ideen ermöglichen und eine fundiertere und vielfältigere intellektuelle Debatte fördern. Außerdem wollen wir das Overton-Fenster erweitern, indem wir das Spektrum der Ideen und Perspektiven, die im Mainstream-Diskurs berücksichtigt werden, vergrößern.

Wie sehen Sie die Rolle von Büchern und Audiomedien bei der Bewahrung europäischer Geschichte und Kultur in einer zunehmend digitalen und globalisierten Welt?

Europa bietet eine bemerkenswerte Vielfalt, die wir schätzen und bewahren sollten. Vor einigen Jahren hatte ich das Vergnügen, mehrere europäische Städte zu besuchen. Zwischen Workshops und Präsentationen erkundete ich Straßencafés und Notre-Dame in Paris, Bierkeller in Deutschland, genoss Melange und Croissants in einem Café in Wien und bewunderte die Kathedrale des Duomo di Milano bei einem Espresso in Italien. Diese authentischen Kulturen enthalten wertvolles Wissen, das es wert ist, mit dem Rest Europas geteilt zu werden. Ich glaube, dass wir unsere gesamteuropäische Identität stärken können, wenn wir Zugang zu den Autoren und Denkern anderer Länder haben. Unsere ethnisch-kulturelle Identität umfasst das Europäisch-Sein verschiedener Nationen sowie unsere lokalen Identitäten - zum Beispiel bin ich ein norwegischer Westeuropäer, der Regen und Wind schätzt, meine nationale Identität ist norwegisch und aus zivilisatorischer Sicht bin ich Europäer.

Stellen Sie sich vor, welche Auswirkungen es auf den klassischen Umweltschutz hätte, wenn Menschen außerhalb Finnlands Pentti Linkola kennen würden, wenn Arne Næss’ Philosophie der tiefen Ökologie ein breiteres Publikum erreichen würde, wenn Kinder über die Helden der Schlacht von Wien 1683 oder über Fridtjof Nansen Arbeit in der Ukraine in den 1920er Jahren lernen würden.

Die guten alten (Buch-)Studienzirkel, die von jungen Patrioten organisiert werden, könnten eine wichtige Rolle dabei spielen, dieses Wissen an zukünftige Führungspersönlichkeiten weiterzugeben, bis wir die kulturelle und politische Revolution erreicht haben, die wir brauchen. Audiobücher und andere Formen digitaler Technologien, die uns dabei unterstützen können, sollten je nach Bedarf pragmatisch eingesetzt werden. Heute wird weniger gelesen, aber Hörbücher sind auf dem Vormarsch, und alle paneuropäischen Verlage sollten dies berücksichtigen.

Vox Machina trägt zum Entstehen eines europäischen Hörbuchs bei. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Wir haben diese Initiative zum ersten Mal an unserem Stand auf der Iliade-Konferenz im April dieses Jahres vorgestellt. Vox Machina (die Stimme der Maschine) ist eine Plattform, auf der sowohl unabhängige Autoren als auch Verlage ihre Hörbücher über ein Abonnementmodell verkaufen können. Die Hörbücher werden entweder von Menschen oder von künstlicher Intelligenz auf der Grundlage der Originalstimme des Autors vorgelesen. Neben der Veröffentlichung für andere wird Legatum Publishing auch eigene, von KI produzierte Hörbücher verkaufen. Vox Machina verfolgt einen archeo-futuristischen Ansatz. Der Schriftsteller Guillaume Faye, der diesen Begriff geprägt hat, glaubt, dass die Zukunft der Rechten eine Überwindung der Kluft zwischen denen, die die Traditionen der Vergangenheit wiederherstellen wollen, und denen, die neue soziale und technologische Lösungen fordern, erfordert, um eine Synthese zu schaffen, die die Stärken beider Seiten verstärkt und ihre Exzesse begrenzt. Ich glaube, dass dies ein vernünftiger Ansatz für die KI ist.

Herr Rasmussen, vielen Dank für Ihre Antworten!