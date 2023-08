Die besten rechten Internetblogs: schnell, informativ, zuverlässig

Die Möglichkeit, Informationen über das Internet auszutauschen, ist eine Revolution, die nur mit der Sesshaftwerdung des europäischen Menschen vergleichbar ist. In einer so schnelllebigen Zeit sind verlässliche Nachrichten das A und O. FREILICH-Redakteur Mike Gutsing stellt fünf der besten politischen Blogs im Internet vor, die man auf jeden Fall kennen sollte.

Unzensuriert – „selbstverständlich parteilich“

Unzensuriert ist ein Internetblog, der sich als Plattform für ein breites Spektrum von Meinungen und Standpunkten versteht. Der Blog beschäftigt sich mit aktuellen politischen Themen, gesellschaftlichen Entwicklungen und internationalen Angelegenheiten. Der Fokus auf österreichische Belange bedeutet also bei unzensuriert eine Vielzahl an Artikeln, in denen unterschiedliche Standpunkte zu kontroversen Themen diskutiert werden.

Mit seiner österreichzentrierten Berichterstattung hat sich unzensuriert in kurzer Zeit eine treue Leserschaft aufgebaut, insbesondere die ständige Kolumne „Rechtsansicht“ der FPÖ-Politikerin Susanne Fürst erfreut sich großer Beliebtheit. Der bundesdeutsche Ableger des Blogs ist noch ein Geheimtipp, aber auch hier leisten die freien Redakteure ganze Arbeit. Die klare freiheitlich-patriotische Haltung tut der Qualität der Texte keinen Abbruch, im Gegenteil, sie sind eine erfrischend klare Kante im unübersichtlichen Dschungel der Online-Medien.

Philosophia perennis – liberal-konservatives Gestirn gegen den Mainstream

Philosophia perennis veröffentlicht regelmäßig Artikel und Meinungsbeiträge verschiedener Autoren, die ein breites Spektrum von Standpunkten abdecken. Diese reichen von Philosophie und Religion bis hin zu Kultur und Politik. Das Steckenpferd des homosexuellen Publizisten David Berger, der auch Mitglied des Kuratoriums der Desiderius-Erasmus-Stiftung ist, ist jedoch eindeutig die Auseinandersetzung mit der Kirche.

Der studierte katholische Theologe nimmt in seinen Texten immer wieder die neuen Auswüchse des Globalismus am Heiligen Stuhl und seinen Funktionären aufs Korn. Philosophia perennis richtet sich an Leser, die an tiefgründigen und kontroversen Diskussionen interessiert sind. Die Website präsentiert sich in einem schlichten Design und konzentriert sich auf die Präsentation der Artikel und Inhalte.

Heimatkurier – Mit der Jugend an der Spitze

Der Heimatkurier füllt eine ganz besondere Nische im Spektrum heimatlicher Medienarbeit. Der Schulterschluss mit der Aktivistenszene ist sicher nicht einfach, aber die einzigartigen Perspektiven „aus der ersten Reihe“ entschädigen dafür. Mit aktuellen Berichten von Demonstrationen oder neuen Entwicklungen zum Bevölkerungsaustausch ist der Heimatkurier immer am Puls der Zeit. Zuletzt zeigte die diffamierende Berichterstattung über die Remigrationsdemonstration in Wien eine erschreckende Leerstelle in diesem Bereich.

Neben Nachrichten von und für politisch Aktive veröffentlicht der Heimatkurier unter der Rubrik „Grundlagen“ immer wieder Texte zu wichtigen Ereignissen und Persönlichkeiten der europäischen Geschichte. Neben einem Gedenktext über den deutschen Freikorpskämpfer Albert Leo Schlageter finden sich hier auch Beiträge über rechte Schriftsteller oder theoretische Hintergründe der Tagespolitik.

Journalistenwatch – Alles unter einem Dach

Journalistenwatch ist ein Internet-Blog, der sich als kritische Beobachtungsplattform für Medien und Journalismus versteht. Der Blog veröffentlicht Artikel zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen und behandelt dabei ein breites Spektrum an Standpunkten. Die Plattform beobachtet die Arbeit von Journalisten und Medienhäusern und setzt sich häufig kritisch mit deren Berichterstattung und möglichen ideologischen Einflüssen auseinander.

Auch alternative Perspektiven und Meinungen werden vorgestellt. Dabei schrecken die Betreiber auch nicht vor bildgewaltigen Aufmachern zurück und nutzen diese, um auf wichtige Themen wie Corona, Kriminalität oder Migration aufmerksam zu machen. Wenn es um umfassende alternative Berichterstattung geht, steht Journalistenwatch klar auf dem Siegertreppchen.

PI-News – Die Granate unter den Newsblogs

PI-News – PI steht für Politically Incorrect – berichtet über nationale und internationale Entwicklungen und beleuchtet dabei oft kritische und kontroverse Themen. Der Nachrichtenblog richtet sich an ein breites Publikum und ermöglicht den Lesern die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Standpunkten.

Nach dem beliebten „BILD-Prinzip“ arbeitet PI-News mit Symbolbildern und provokanten Überschriften, doch im Gegensatz zur Boulevardpresse stehen dahinter qualitativ hochwertige Berichte und Analysen. Besonders interessant ist die Rubrik „Altmedien“, in der die Redaktion Inhalte der Mainstream-Medien unter die Lupe nimmt und nicht selten demontiert. Diese Eigenschaften machen PI-News zu einem ehrlich einfachen, aber qualitativ hochwertigen Nachrichtenblog.