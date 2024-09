Messerattacke in Babenhausen: 16-Jähriger sticht auf 17-Jährigen ein

In Babenhausen kam es zu einem schweren Zwischenfall: Ein 16-Jähriger verletzte einen 17-Jährigen mit einem Messer. Die Polizei ermittelt.

Babenhausen. – Wie die Polizei Südhessen mitteilt, ist es am frühen Samstagabend in Babenhausen zu einem schweren Zwischenfall zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Dabei wurde ein 17-Jähriger von einem 16-Jährigen mit einem Messer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr, nachdem sich die Jugendlichen zunächst freundschaftlich ausgetauscht hatten.

Werbung

Während die genauen Hintergründe des Streits laut Polizei noch unklar sind, kam es während des Treffens zu einem heftigen Streit, der in einer Messerattacke endete. Der 16-jährige Angreifer stach dem 17-Jährigen in den Rücken und flüchtete anschließend vom Tatort. Auf der Flucht soll der Täter das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, weggeworfen haben. Eine anschließende Fahndung nach der Waffe verlief bislang erfolglos.

Schwer verletzter Jugendlicher im Krankenhaus

Der verletzte 17-Jährige, der in Babenhausen wohnt, wurde sofort notärztlich erstversorgt und anschließend in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Trotz der Schwere der Verletzungen befindet sich der Junge in einem stabilen Zustand, seine Verletzungen gelten als nicht lebensbedrohlich.

Dank einer schnellen Fahndung konnte der 16-jährige Täter, der ebenfalls aus Babenhausen stammt, bereits festgenommen werden. Nähere Angaben zum Tathergang und zum Motiv des Täters machte die Polizei allerdings noch nicht. Der Vorfall ereignete sich außerhalb des parallel stattfindenden Altstadtfestes in Babenhausen.