„Breaking Bad“-Verdacht: Das sagt die Burschenschaft zu den Vorwürfen

Der Bruder eines steirischen FPÖ-Politikers sitzt in U-Haft, weil er im Verdacht steht, Crystal Meth hergestellt zu haben. In den vergangenen Tagen thematisierten zahlreiche Medien die Mitgliedschaft des Mannes in einer Burschenschaft. FREILICH sprach deshalb mit einem Vertreter der betroffenen Verbindung über den Fall.