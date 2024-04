Antworten aus skurriler Umfrage unter jungen Frauen erhitzen Gemüter

In den Sozialen Medien kursieren derzeit zahlreiche Videos zu einer Frage, die aus einer Straßenumfrage unter jungen Frauen in London stammt. Die Fragesteller wollten von den Frauen wissen, ob sie lieber einem Bären oder einem Mann begegnen würden, wenn sie alleine im Wald unterwegs wären. Die meisten Frauen gaben die gleiche Antwort: Sie wären lieber allein mit einem Bären. Die Erklärungen, warum sie lieber allein mit einem Bären als mit einem Mann wären, waren unterschiedlich. Eine Frau sagte, Männer seien „furchterregender“ als Bären. Eine andere meinte, sie wisse, dass Bären nicht immer angreifen, wenn sie einen allein gehen sehen. Eine andere meinte, dass es zwar auf den Mann ankäme, sie sich aber wahrscheinlich eher für den Bären entscheiden würde.

Influencerin vergleicht Männer mit Obst

Auch die bekannte TikTok-Nutzerin Feli, besser bekannt unter ihrem Nickname Videozeugs, hat sich in einem ihrer Videos dieser Frage gewidmet und ihrem Publikum - immerhin hat die junge Frau über vier Millionen Follower - erklärt, wie sie auf diese Frage geantwortet hätte: „Ich würde mich tatsächlich auch für den Bären entscheiden“. Nach ihrer Antwort fügte sie hinzu, sie wisse, dass viele Männer jetzt sagen würden: „Nicht alle Männer sind böse. Warum ist das in euren Köpfen, dass alle Männer böse sind?“ Auch auf diese Frage hat die Influencerin eine Antwort, für die sie eine Analogie mit Früchten verwendet. „Stellt euch einmal vor, ihr habt ne Fruchtschale vor euch. Da sind 20 verschiedene Früchte drin und dann sagt jemand: 'Okay, von einer dieser Früchte bekommst du ne Lebensmittelvergiftung.'“ Wenn man so etwas gesagt bekommt, würde man denken: „Ok, also 19 Früchte sind völlig okay, wenn ich die esse, aber eine ist gefährlich“. Dann würde man auch nicht denken, dass man auf gut Glück einfach „voll viele“ essen würde, weil die eine gefährliche schon nicht dabei ist. „Wir wissen ja natürlich, dass nicht alle Männer böse sind, weil wir haben ja auch Väter, wir haben Freunde, wir haben einen Bruder, die alle ganz ganz toll sind.“ Dennoch habe die Befragung gezeigt, dass sehr viele Frauen eine „Grundangst“ vor Männern hätten. Deshalb sei das Argument, dass nicht alle Männer so seien, kein Trost, schließt die Influencerin.

Das Video der TikTok-Nutzerin Videozeugs wurde inzwischen auch auf X (früher Twitter) hochgeladen. Dort finden sich zahlreiche kritische Kommentare. So fragt ein Nutzer, warum diese Frauen die Analogie zwar bei Männern verstehen, aber nie bei Ausländern.