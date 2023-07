5 Jahre FREILICH – Feiern Sie mit uns!

„Am Start! Zielgruppe: Selbstdenker“ – mit diesem Slogan ist FREILICH vor fünf Jahren angetreten, um ein großes Ziel zu verfolgen: Nicht nur das beste und innovativste rechte Medium zu werden, sondern es einmal wirklich und ernsthaft mit den großen Mainstream-Medien aufzunehmen. Seitdem ist viel passiert: Mittlerweile sind 22 Ausgaben erschienen, 5 Politikons und ein großes Buch wurden gedruckt und Online werden hunderttausende Menschen erreicht.

Werbung

Für diesen Erfolg zeichnete sich ein Team von Profis verantwortlich, die ihre jahrzehntelange Erfahrung in Redaktionen, in der Grafik und im Druck in das junge Projekt einbrachten. Von Beginn an steht FREILICH unter der Leitung seines Geschäftsführers Heinrich Sickl, der mit FREILICH auch junge Menschen für diesen echten Journalismus begeistern wollte.

Nach und nach übernahm deshalb ein junges Team die Aufgaben bei FREILICH. Allen voran der 34-jährige Stefan Juritz, dem der langjährige Chefredakteur Ulrich Novak den Staffelstab im Juli des letzten Jahres übergab. Gerade diese Kombination von jahrzehntelanger Erfahrung und jugendlicher Energie macht FREILICH zu etwas ganz Besonderem.

Trotz dieses kleinen Generationswechsels hat sich an der Identität und Zielsetzung des FREILICH Magazins nichts geändert. Von Ausgabe zu Ausgabe versuchen wir, noch besser zu werden, um unser Ziel zu erreichen und mit den großen Mainstream-Medien zu konkurrieren.

Das spiegelt sich auch in den einzelnen Ausgaben wider: Seien es ausführliche Interviews, zum Beispiel mit dem ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini, dem AfD-Urgestein Alexander Gauland oder der umstrittenen Politikprofessorin Ulrike Guérot – FREILICH war in den vergangenen fünf Jahren immer am Puls der Zeit, wenn nicht sogar einen Schritt voraus. Denken Sie an die Ausgabe #12, die unter dem Titel „Zurück in die Zukunft“ Wege in eine rechte Zukunft skizzierte. Oder die aktuelle Ausgabe #22 „Die digitale Revolution“, in der wir in einer für das rechte Milieu noch nie dagewesenen Qualität auf die modernen Technologien blicken.

Aber auch Kultur und große Visionen haben seit 2018 ihren Weg in die Hefte gefunden. In der Ausgabe #3 „Europa wählt sich selbst“ zeigten spannende Artikel zum Mythos Europa und Analysen zum „Raumschiff Brüssel“ Wege zu einem neuen Europa auf. Ein Klassiker im korporierten Milieu ist mittlerweile die Sonderausgabe „Burschen heraus“, in der Kenner und Aktive die Deutsche Burschenschaft in Worte fassten. Aber auch klassisch rechte Themen kamen nicht zu kurz, wie Heft #11 zeigt: In dieser Ausgabe ging es um den Krieg und den Soldaten der Zukunft, außerdem sprach FREILICH mit dem renommierten Politikwissenschaftler Martin van Creveld.

22 Ausgaben sind erschienen und zeigen: FREILICH ist aus dem konservativ-freiheitlichen Lager nicht mehr wegzudenken. Die 22 Ausgaben haben seit 2018 einen eigenen Stil entwickelt, der unverwechselbar geworden ist. Spannende Interviews, großartige Analysen und packende Reportagen, dazu eine durchdachte Bildauswahl, interessante Grafiken und eine professionelle Gestaltung.

Unsere Leser bestätigen dieses Urteil – in den letzten fünf Jahren ist die Zahl unserer Abonnenten kontinuierlich gestiegen, sodass wir im Jahr 2023 zu einer der auflagenstärksten Publikationen im freiheitlich-konservativen Lager geworden sind. Jeden Monat bekommen wir dutzende Rückmeldungen unserer Leser, die unseren Fortschritt bestätigen.

