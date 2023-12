IBM-Tochter stellt zehn interne Gebote vor: „Nur Weiße sind rassistisch“

Der investigative Journalist James O'Keefe und die O'Keefe Media Group sind in den Besitz eines Dokuments gelangt, von dem sie behaupten, es stamme von der IBM-Tochter Red Hat, wie The Blaze berichtet. Red Hat ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das 1993 gegründet und 2018 für 34 Milliarden Dollar von IBM übernommen wurde. Das angebliche interne Dokument mit dem Titel „Allyship Commandments“ (Gebote der Bündnispartner) enthielt eine Zwischenüberschrift, in der es hieß, dass es die Verpflichtung von Bündnispartnern ist, die darin genannten Gebote als „grundlegende Wahrheiten“ zu akzeptieren. Zu den angeblichen zehn Geboten des Unternehmens gehörte, dass Mitarbeiter niemals „die Realität unserer schwarzen Freunde und Kollegen“ in Frage stellen sollten. In dem Dokument wird auch gefordert, dass die Mitarbeiter „die Idee ablehnen, dass Rasse etwas Politisches ist“, dass sie akzeptieren, dass „weiße Menschen für den Abbau von Rassismus verantwortlich sind“ und dass sie akzeptieren, dass „nur weiße Menschen rassistisch sind“.

Menschen mit weniger Privilegien müssen unterstützt werden

O'Keefe berichtete auch, dass es in einem anderen Abschnitt des Dokuments hieß: „Weißsein konstruiert das Spiel, versteckt die Regeln und manipuliert dann das Spiel, immer und immer wieder“.

Ein „Verbündeter“ zu sein bedeutet nach einer angeblich im Unternehmen vorherrschenden Praxis auch, sich aktiv und konsequent darum zu bemühen, seine Privilegien und seine Macht zu nutzen, „um Menschen mit weniger Privilegien zu unterstützen und für sie einzutreten“. Seltsamerweise heißt es auch, dass ein Verbündeter zu sein bedeutet, nicht nach „Anerkennung oder Lob für gute Arbeit“ zu suchen.

Bei IBM müssen Minderheiten gefördert werden

The Blaze berichtet, dass Whistleblower das Dokument nur wenige Tage nach der Ankündigung von America First Legal, eine Bürgerrechtsklage gegen IBM wegen rassistischer Einstellungspraktiken einzureichen, durchsickern ließen. Die Klage war eine Reaktion auf andere Informationen, die O'Keefe durchsickern ließ, darunter ein Video von IBMs CEO Arvind Krishna und dem Red-Hat-Vorsitzenden Paul Cormier. In dem Video wurden Strafen, einschließlich Entlassung, beschrieben, die Führungskräften drohen, die bei der Einstellung von Mitarbeitern nicht ausreichend auf Rasse und Geschlecht achten.

„Ich bin in diesem Punkt sehr deutlich. Ich erwarte von den Führungskräften, nicht nur von meinen Vorgesetzten, sondern von allen Führungskräften im Unternehmen, dass sie die beiden unterrepräsentierten Minderheiten um einen Prozent voranbringen“, sagte Krishna. „Lassen Sie es mich so sagen: Asiaten sind keine unterrepräsentierte Minderheit in einem Technologieunternehmen in den USA. Aber andere sind es. Das Gleiche gilt für die Geschlechtervielfalt.“ Cormier merkte an, dass „mehrere Führungskräfte im letzten Jahr und darüber hinaus zur Rechenschaft gezogen wurden, bis zu dem Punkt, dass sie nicht mehr hier bei Red Hat sind ... weil sie nicht bereit waren, die [DEI-]Standards zu erfüllen, die wir in diesem Bereich festgelegt haben“.