Ethnische Wahl: Migranten würden bei Parlamentswahlen mehrheitlich Labour wählen

London. – In Großbritannien finden am kommenden Donnerstag vorgezogene Parlamentswahlen statt. Dabei könnte die sozialdemokratische Labour-Partei nach aktuellen Meinungsumfragen auf rund 42 Prozent der Stimmen kommen, die regierenden Konservativen, die Tories, liegen in den Umfragen bei rund 21 Prozent. Damit gilt es als sicher, dass sie bei den Wahlen ihre Mehrheit verlieren werden.

Ethnische Minderheiten würden Labour wählen

Die Labour-Partei profitiert bei den bevorstehenden Wahlen, die sie voraussichtlich gewinnen wird, auch von der demografischen Situation im Vereinigten Königreich. Laut einer Umfrage, die zwischen dem 11. und 20. Juni unter 1.001 Angehörigen ethnischer Minderheiten durchgeführt wurde, wollen 53 Prozent für Labour stimmen, nur 14 Prozent für die Konservativen und 14 Prozent für die Grünen. Insgesamt sieben Prozent wollen für die Reform Party von Nigel Farage stimmen, sechs Prozent für die Liberaldemokraten. Die Scottish National Party würde keiner der Befragten wählen.

Bei den Wahlen im Vereinigten Königreich am 04. Juli 2024 werden 650 Abgeordnete gewählt. In jedem der 650 Wahlkreise wird ein Abgeordneter gewählt. Eine relative Mehrheit ist ausreichend, so dass der Kandidat mit den meisten Stimmen in jedem Wahlkreis gewinnt. Die Abgeordneten werden für fünf Jahre gewählt.