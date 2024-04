Ncuti Gatwa ist bekannt für seine Rollen in der Netflix-Serie „Sex Education“ und als erster schwarzer Schauspieler in der Hauptrolle von „Doctor Who“. In einem Interview kritisierte er jetzt führende Politiker der britischen Konservativen.

Der in Ruanda geborene und in Schottland aufgewachsene Schauspieler Ncuti Gatwa hat sich in einem Interview mit dem Magazin Attitude zu einer Reihe politischer Themen geäußert. Zunächst berichtete Breitbart über Gatwas Äußerungen. Gatwa, der durch die Netflix-Serie „Sex Education“ bekannt wurde, kritisierte britische Politiker für ihre Haltung zu Themen wie Transphobie und Beschränkungen für geschlechtsangleichende Operationen an Kindern. In dem Interview betonte Gatwa, dass Politiker, die Randgruppen offen angreifen, eine gefährliche Botschaft aussenden. Er kritisierte auch die Tendenz, Sündenböcke zu suchen, anstatt die wirklichen Probleme anzugehen.

Zu viele weiße Mittelmäßigkeit

Gatwas Äußerungen beziehen sich Berichten zufolge auf führende Politiker der Konservativen Partei Großbritanniens, die seit 2019 das Parlament und die Exekutive kontrollieren und für ihren Widerstand gegen illegale Einwanderung und Transgender-Propaganda kritisiert werden. Im vergangenen Jahr kündigte die britische Regierung an, Schulen zu verpflichten, Eltern über Anzeichen von Geschlechtsidentitätsstörungen bei ihren Kindern zu informieren, und transsexuellen Schülern zu verbieten, sich Kontaktsportmannschaften des anderen Geschlechts anzuschließen.

In dem Interview sprach Gatwa auch darüber, wie wichtig es sei, einen Weg zu finden, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, und beklagte, dass „weiße Mittelmäßigkeit“ gefeiert werde, während Schwarze perfekt sein müssten, um ähnliche Anerkennung zu erhalten. Gatwa, der als erster schwarzer Schauspieler die Hauptrolle in „Doctor Who“ spielt, sprach auch über seine Rolle als queerer Charakter in der Serie, die nun gemeinsam von Disney und der BBC produziert wird. Er wurde in die Serie eingeführt, als die ehemalige Hauptdarstellerin Jodie Whittaker die erste Inkarnation des Doktors als Frau spielte.