AfD-Einzelkämpfer und HEIMAT bilden gemeinsame Kommunalfraktionen in Brandenburg

In Brandenburg wollen Einzelkämpfer der AfD künftig mit der Heimatpartei zusammenarbeiten. In zwei Kommunalparlamenten seien gemeinsame Fraktionen gebildet worden, teilte HEIMAT mit.

Lauchhammer/Oberspreewald-Lausitz. – In Lauchhammer und im Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL) haben sich laut einer Pressemitteilung der Partei HEIMAT (ehemals NPD) am Montag gemeinsame Fraktionen aus AfD-Kommunalpolitikern und HEIMAT gegründet. In Lauchhammer firmiert die neue Fraktion unter dem Namen „AfDplus“, im Kreistag OSL wurde die Fraktion „Heimat & Zukunft“ gegründet.

Die Fraktion AfDplus sei auf Anhieb zweitstärkste politische Kraft in Lauchhammer, heißt es vonseiten der HEIMAT. Thomas Gürtler, Stadtverordneter und Kreistagsabgeordneter von HEIMAT, der beiden Fraktionen angehört und die Kreistagsfraktion leitet, äußerte sich in einer Pressemitteilung positiv über die Entwicklung: „Die Bildung dieser Fraktionen zeigt, dass wir den Willen der Bürger ernst nehmen und ihre Anliegen vertreten wollen. Dies ist ein Meilenstein für unsere Region.“

Gemeinsame Fraktionen in zwei Kommunalparlamenten

Fraktionsvorsitzender in Lauchhammer wird Bernd Dietrich (AfD). Die neuen Fraktionen hätten sich der Maxime verschrieben, ausschließlich im Interesse der Region zu handeln, unabhängig davon, welche politische Kraft Anträge einbringe, heißt es auf der Internetseite von HEIMAT. Dieser konstruktive Ansatz soll auch andere Fraktionen zur Zusammenarbeit bewegen.

Aus AfD-Kreisen erfuhr FREILICH jedoch, dass es sich bei Bernd Dietrich um einen „Versprengten“ und Einzelgänger im Kreistag und im Stadtrat handeln soll. Denn im Kreistag gäbe es eine „reguläre AfD-Fraktion“ – allerdings ohne Bernd Dietrich als Mitglied. Dieser suche nun seine Zukunft außerhalb der AfD-Fraktionen bei der HEIMAT, heißt es aus AfD-Parteikreisen.

„Die Pressemitteilung der HEIMAT ist also etwas irreführend.“ Unklar ist allerdings, ob es noch weitere AfD-Politiker gibt, die sich den beiden genannten Fraktionen angeschlossen haben. Aus Kreisen der AfD werden zwei weitere Namen genannt. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass diesen Kommunal-Politikern laut „Bundessatzung ein Parteiausschlussverfahren drohe“.