Rewe Osnabrück: Erste fleischlose Fleischtheke sorgt für Aufsehen

Osnabrück. – In der Rewe-Filiale im Osnabrücker Landwehrviertel gehen die Betreiber neue Wege: Familie Wechsler erweitert das vegane Angebot und setzt verstärkt auf pflanzliche Alternativen. Statt Wurst und Käse gibt es jetzt Gemüseburger und Fleischersatz an der Frischetheke, wie die Neue Osnabrücker Zeitung zuerst berichtete. Die Betreiber Jens und Constanze Wechsler bieten damit nicht nur ein erweitertes Sortiment, sondern wollen auch Verpackungsmüll reduzieren: „Uns geht es besonders um Nachhaltigkeit, an der Frischetheke sparen wir eine Menge Verpackungsmüll“, sagt Constanze Wechsler.

Immer größeres Angebot

Seit knapp vier Jahren betreibt das Ehepaar den Markt in der Landwehrstraße und hat das vegane Angebot sukzessive ausgebaut. „Die Nachfrage für vegane Produkte ist in den letzten drei Jahren stark gestiegen“, berichtet Jens Wechsler. Zunächst reagierte der Supermarkt mit einer größeren Auswahl an verpackten Alternativen, jetzt folgte der Schritt zu mehr veganen Frischeprodukten.

Neben der Reduzierung von Verpackungsmüll sieht Constanze Wechsler in dem neuen Sortiment auch einen Beitrag zum Tierwohl: „Es trägt ein Stück zum Tierwohl bei, da weniger Tiere für die Gewinnung der Produkte leiden oder gar sterben müssen.“

Große Nachfrage an der Frischetheke als Grundlage

Das Konzept der veganen Frischetheke wurde aufgrund der guten Kundenresonanz umgesetzt. „Gerade deshalb wollten wir das Konzept umsetzen, denn unsere Kundschaft nutzt das Angebot an der Frischetheke seit jeher sehr gern“, sagt Jens Wechsler. Etwa einen Meter der Theke nehmen derzeit die veganen Fleischersatzprodukte ein, die mit separatem Besteck angerichtet werden, um die Einhaltung des veganen Standards zu gewährleisten.

Die veganen Produkte sind auch für diejenigen Kunden gedacht, die sich sonst nicht vegetarisch oder vegan ernähren. „Gerade diejenigen, die sich sonst nicht vegetarisch oder vegan ernähren, können die Produkte erst einmal probieren“, erklärt Constanze Wechsler. Das senke die Hemmschwelle, da keine großen Packungen gekauft werden müssen und ein unverbindliches Probieren möglich ist. Preislich liegen pflanzliche und fleischhaltige Produkte auf einem ähnlichen Niveau.

Partnerschaft mit der lokaler Fleischerei

Die veganen Frischeprodukte kommen zum einen aus der Rewe-Zentrale, zum anderen von der Fleischerei Bedford, einem Familienbetrieb aus Osnabrück. Die langjährige Zusammenarbeit führte dazu, dass Bedford die neue fleischlose Produktlinie zunächst testweise im Rewe-Markt der Familie Wechsler anbot. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, so die Wechslers. Ob das vegane Sortiment in Zukunft weiter ausgebaut wird, bleibt abzuwarten. Das Projekt befinde sich noch in einer frühen Phase, so Familie Wechsler: „Dann kann man weitersehen, die vegane Theke haben wir ja erst vor einem Monat eröffnet.“