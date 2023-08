Diese rechten Influencer stellen sich trotz Zensur gegen den Mainstream

Unblogd – Ein rechter Influencer für die Meinungsfreiheit

Der rechtsliberale YouTuber Miro „Unblogd“ kann trotz seines jungen Alters zu den Urgesteinen der patriotischen Meinungsmacher im Internet gezählt werden. Trotz zahlreicher Sperrungen, Videobeschränkungen und anderer Sticheleien produziert er seit Jahren politische Inhalte, in denen er den Status quo des Meinungskartells in der Bundesrepublik kritisiert.

Nach eigenen Angaben engagiert sich Unblogd seit 2014 unabhängig von Parteien und Verbänden im politischen Vorfeld. Der linke Blog „Belltower News" bezeichnete seine Videos als „Hippe Hetze" und ärgert sich vor allem über Unblogds Besonderheit: eine Mischung aus jugendlichem Style, Lebensgefühl und politischer Arbeit. Diese erreicht ein stetig wachsendes Publikum, der YouTube-Kanal hatte vor seiner Sperrung 2019 rund 50.000 Abonnenten. Der ehemalige Erzieher gehört dem libertären Lager an und betont auch in seinen Beiträgen auf dem Krautzone-Blog seine der Freiheit verpflichteten Standpunkte.

Timm Kellner – Der Riese gegen die Ampel

Timm Kellner muss man wohl nur den wenigsten vorstellen. Der ehemalige Polizist und wohl reichweitenstärkste konservative YouTuber Deutschlands erreicht mit jedem seiner Videos Hunderttausende. Entgegen seinem selbstironischen Künstlernamen rechnet der selbsternannte „Love Priest“ knallhart mit deutschen Politikern ab. Für seine klaren Worte stand Kellner auch schon vor Gericht, nachdem ihn die SPD-Politikerin Sawsan Chebli für die Bezeichnung „islamische Sprechpuppe“ angezeigt hatte.

Das Gericht gab Kellner in seiner Meinungsäußerung Recht und sorgte damit für seinen wohl größten Sieg gegen die links-grüne Politikerkaste. Neben seinen Videos betreibt Kellner einen Onlineshop, in dem er seine Bücher, selbst entworfene Aufkleber und andere Fanartikel verkauft. Eine bemerkenswerte Eigenschaft von Timm ist seine Authentizität. Er öffnet sich seinen Followern und teilt nicht nur seine Höhepunkte, sondern auch die Lehren, die er aus den Herausforderungen seines Lebens gezogen hat.

Martin Sellner – Rechter Influencer und Sprecher einer Generation

Kaum jemandem unter 30 muss man diesen rechten Influencer vorstellen. Martin Sellner ist wohl das Gesicht der aktivistischen Rechten im deutschsprachigen Raum und zeigt wie kein anderer, wie die Reaktion der politischen Elite aussieht, wenn ihr jemand auch nur ansatzweise gefährlich wird. Über 50 gesperrte Bankkonten, zeitweiliges Einreiseverbot in die USA und nach England, unzählige gelöschte Accounts in allen möglichen Sozialen Medien.

Drakonische Strafen, die sonst wohl nur terroristischen Organisationen vorbehalten sind, kann Sellner dank eines breiten Unterstützungsnetzwerks ertragen, das auf Telegram rund 57.000 Abonnenten zählt und sich ansonsten auf die zahlreichen alternativen Plattformen verteilt, die der Vollzeitaktivist bespielt. War Sellner in den vergangenen Jahren fast omnipräsent an vorderster Front der Aktivistenszene zu finden, hat er sich mittlerweile auch einen festen Platz unter den politischen Autoren gesichert. Sein mittlerweile viertes Buch Regime Change von rechts. Eine strategische Skizze zählt für viele bereits zu den Pflichtlektüren des Jahres 2023.

Michael Scharfmüller – Der rasende rechte Influencer

Das Magazin Info-DIREKT und sein Geschäftsführer Michael Scharfmüller zählen zu den wichtigsten Informationsquellen des patriotischen Milieus. Info-DIREKT hat in der österreichischen Medienlandschaft vor allem durch seine polarisierenden Inhalte und seine Nähe zu führenden Köpfen der alternativen Szene für Aufsehen gesorgt. Während dies bei linken oder pseudokonservativen Meinungspolizisten zum Vorwurf verdreht wird, muss gerade diese Nähe zu den Stärken Scharfmüllers gezählt werden.

Keine Veranstaltung, ob Parteitag oder Demonstration, kommt ohne ein Interview des Info-DIREKT-Geschäftsführers aus. Egal ob Österreich oder BRD, Scharfmüller wagt immer wieder den Schritt über die Grenze und interviewt auch gerne mal SPÖ-Mitglieder auf der 1.-Mai-Demonstration. Das patriotische Info-DIREKT-Magazin bereichert mit seiner sehr authentischen und investigativen Art die Medienlandschaft nachhaltig.

Niki Lotz – Eine Stimme der politischen Analyse

Hinter dem Pseudonym „Neverforgetniki“ verbirgt sich der junge Influencer Niki Lotz, der auf seinen Kanälen hunderttausende Menschen erreicht. Seine Videos jagen einen Skandal und eine Enthüllung nach der anderen und erwecken den Eindruck einer BILD-Schlagzeile. Dennoch ist Lotz nicht zu unterschätzen: Seine über 300.000 Abonnenten auf YouTube und rund 133.000 Follower auf Twitter zeigen, dass es durchaus ein Bedürfnis nach pointierten Nachrichten aus der Politik gibt. Das macht den 24-Jährigen auch immer wieder zur Zielscheibe linker Medien, die ihn für seine Inhalte angreifen.

Lotz ist parteipolitisch ungebunden, äußert aber immer wieder deutliche Sympathien für die AfD. Eine weitere Stärke ist seine Unangreifbarkeit: „Neverforgetniki“ war bislang weder in Kontroversen noch in handfeste juristische Auseinandersetzungen verwickelt und daher in der Vergangenheit von linker Seite nur sehr schwer zu „canceln“. Niki Lotz ist eindeutig einer der reichweitenstärksten Kommentatoren außerhalb der linken Parteien, der das Geschäftsmodell des politischen Journalismus perfektioniert hat.