Gemeinsam stark: Dank der Leser wächst FREILICH weiter

Liebe Abonnenten und Leser!

In den letzten Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, uns auf allen Ebenen weiter zu verbessern. Viele unserer treuen Leser haben diese positiven Veränderungen nicht nur bemerkt und geschätzt, sondern FREILICH auch begeistert an Freunde und Bekannte weiterempfohlen. Das Ergebnis? Ein großartiger Erfolg: Allein in diesem Jahr konnten wir bereits 300 neue Abonnenten in unserer Gemeinschaft willkommen heißen!

Wir sind stolz auf diesen Meilenstein, insbesondere angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich unser Land befindet. Deshalb möchten wir ein großes Dankeschön an all unsere Leser aussprechen, die uns durch ihre Empfehlungen so tatkräftig unterstützen. Ihr Engagement macht den Unterschied! Dank ihnen zählt die FREILICH-Gemeinschaft jetzt 1.800 Abonnenten und während die meisten Printmedien schrumpfen, ist FREILICH eines der am schnellsten wachsenden Magazine im deutschsprachigen Raum. Es ist auch ihr Erfolg!

Diesen Schwung möchten wir nutzen, um noch in diesem Jahr die wichtige Marke von 2.000 Abonnenten zu erreichen. Unsere treuen Abonnenten sind das Fundament unseres Magazins. In Zeiten steigender Kosten und zunehmenden politischen Drucks ist Ihre Unterstützung wichtiger denn je. Denn nur durch kontinuierliches Wachstum können wir sicherstellen, dass wir unsere Arbeit nicht nur fortsetzen, sondern weiter ausbauen können. Die nächsten Schritte sind bereits geplant, mit denen wir immer weiter eine echte Alternative zu den etablierten Medien werden.

Hierzu bieten wir jungen Journalisten und kreativen Köpfen eine Perspektive und mutigen Autoren eine Plattform, um die drängenden Fragen unserer Zeit aus einer konservativ-freiheitlichen Perspektive zu behandeln. Mit Ihrem Abonnement unterstützen Sie nicht nur FREILICH, sondern auch eine lebendige, aufstrebende Gemeinschaft, die Lösungen für die Herausforderungen unseres Landes sucht und findet.

Wenn Sie noch kein Teil unserer Gemeinschaft sind, dann laden wir Sie ein, uns auf dem Weg zu 2.000 Abonnenten zu begleiten. Mit einem Abonnement von FREILICH erhalten Sie Zugang zu hochwertigen Inhalten und helfen gleichzeitig aktiv mit, konservativ-freiheitlichen Positionen eine starke Stimme in der Medienlandschaft zu verleihen. Als Dankeschön schenken wir Ihnen alle bisher erschienenen Ausgaben des Jahres 2024 zu Ihrem Abonnement, damit Sie den Jahrgang komplett genießen können (solange der Vorrat reicht!). Gemeinsam können wir Großes erreichen. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und helfen Sie uns, das nächste Kapitel von FREILICH zu schreiben!

