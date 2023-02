Politikon 5: Reden wir über Postdemokratie

Die Politik der Alternativlosigkeit, die Beschränkung der Meinungsfreiheit durch „Cancel Culture“ und die Herrschaft der Technokraten. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt Prof. Dr. Günter Scholdt in seinem neuesten Buch, wie unsere Demokratie zunehmend in den Totalitarismus rutscht, den man nur noch verharmlosend als „sanft“ bezeichnen kann. „Reden wir über Postdemokratie“ ist eine schonungslose Analyse des aktuellen Zustands unserer Demokratie und zeigt, welche Mittel auf dem Weg in den neuen Totalitarismus eingesetzt werden.

Prof. Dr. Günter Scholdt, geb. 1946 in Mecklenburg, Germanist und Historiker (Univ. d. Saarlandes). Bis 2011 Leiter des „Literaturarchivs Saar-Lor-Lux-Elsass“.