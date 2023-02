Freilich 19: Hurra, die Welt geht unter!

Unsere gewohnte Welt steht Kopf. Die Krise wird zur neuen Normalität. Wir beleuchten Ursachen und Folgen dieser Krisenzeit.



Interview mit Fritz Söllner: Der Ökonom Fritz Söllner spricht im großen Interview über die aktuellen Krisen und wie sie von der Politik als Mittel zur Macht missbraucht werden.



Reportage: Nach der Krise ist vor der Krise: Migration, Corona, Krieg, Energie, Inflation: Seit Jahren ist Europa im ständigen und totalen Krisenmodus. Eine teure und folgenschwere Harakiri-Politik verschlimmert die Situation.



Infografik: Was man in der Krise braucht: Für die Krisenvorsorge braucht es keine riesigen finanziellen Ausgaben. FREILICH zeigt, was jeder von uns zu Hause haben sollte!



Blackout – Die große Finsternis: Angesichts der Energiekrise nehmen die Warnungen vor einer „Blackout“-Katastrophe zu. Was sagen die Experten und was kann jeder Einzelne tun, um sich vorzubereiten?



Die Geopolitik der Energiewende: Mit der Energiewende läuft Deutschland Gefahr, zu einem Industriemuseum zu verkommen.



Reportage: Paris baut: Paris – das ist die Stadt der Liebe, die Besucher aus aller Welt anzieht. Doch Paris ist mehr als das. Die Stadt verändert sich. Lorenz Bien war vor Ort und hat sich Paris auch fernab der Touristengebiete angesehen.



Wirtschaft: Das Kapital des Staates: Die US-Ökonomin Mariana Mazzucato stößt eine wichtige Debatte über die Innovationskraft des Staates und die Standortsicherung in der Krise an.



Fotostrecke: World Press Photo of the Year 2022: Die Welt war wieder in Wien! Von 9. September bis 23. Oktober präsentierte das WestLicht zum bereits 21. Mal die wichtigste Leistungsschau der internationalen Pressefotografie.



Interview: „Diese Zeitenwende wird weitergehen.“: Der Historiker Stefan Scheil spricht im FREILICH-Interview über die Bedeutung der Zeitgeschichte, die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Europa.



Kommentar: Alles Gender, oder was?: Mittlerweile ist die umstrittene Gendersprache bis in den Duden vorgedrungen. Doch es gibt gute Argumente, warum das Gendern schädlich für die deutsche Sprache ist.



Kultur: Buntes Mittelerde?: Nachdem die „Tolkien Tage im Vorjahr coronabedingt ausgefallen waren, konnten die Tolkien-Fans dieses Jahr wieder das bekannte Event in Geldern besuchen. Mike Gutsing war vor Ort.



Interview: „Es war einfach elektrisierend.“: Ellen Kositza, Literaturredakteurin der Zeitschrift Sezession, spricht im FREILICH-Interview über jugendliche Eskapaden, ihre Erfahrungen in der Dark-Wave- und Techno-Szene und warum es heute keine vitalen Subkulturen mehr gibt.



Portrait: Uwe Tellkamp - Der Aufklärer: Es gibt nicht viele Autoren, die sich dem „woken“ Zeitgeist widersetzen. Der Schriftsteller Uwe Tellkamp ist eine Ausnahme. Er schweigt nicht, sondern bezieht ganz offen Stellung.



Lesestück: Das Arsenal des Gefügigmachens: Der deutsche Michel soll zum Untertan erzogen werden. Die etablierten Medien nehmen dabei eine wichtige Rolle als „Meinungssoldaten“ der Regierenden ein. Aus dem Buch „Der deutsche Untertan“ von Josef Kraus.



Kolumne: Das Letzte (19): Als wäre nichts geschehen, arbeiten die Mächtigen der Welt völlig ungerührt am Ausbau einer totalen, weltweiten Kontrollmaschinerie. Von Martin Lichtmesz