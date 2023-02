Freilich 13: Das grüne Netz

Die Kinder übernehmen das Kommando. Und wollen verbieten, umregeln und eine schöne neue Welt bauen. Das neue Bürgertum ist außen grün - und innen rot.

Linke Gewalt: Ihr werdet’s nicht vermuten, sie sind nicht die Guten. Wir dokumentieren mit einer interaktiven Karte das linksextreme Treiben.

Mach mich grün: „Greenwashing“ heißt es, wenn Produkte als „öko“ verkauft werden. Über den täglichen Etikettenschwindel im Dienste des Verdienens.

Alles muss in Flammen stehen?: Überall Umbrüche und radikale Veränderungen. „Akzelerationismus“ ist das Schlagwort dazu – was ist und was soll das?

