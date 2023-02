Freilich 10: Unpopulär rechts

Der kurze Sommer des Rechtspopulismus ist vorbei. Manche der Parteien brechen ein. Das Establishment macht zu. Doch politische Veränderung ist wichtiger denn je.

Solidarischer Patriotismus: Der Rechtsintellektuelle Benedikt Kaiser erklärt, warum Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt zusammen gehören. Und warum das ein erfolgreiches Politikmodell ist.





Interview mit Alain de Benoist: Der französische Philosoph Alain de Benoist im Interview über die Herausforderungen des Rechtspopulismus, das Volk als ungeliebter Souverän und und warum wir bewegten Zeiten entgegen gehen, in denen sich alles verändern wird.

Der kurze Sommer des Rechtspopulismus: Ein Gespenst geht um in Europa. „Rechtspopulismus“ sagen seine Gegner, die seit 2015 mit allen Mitteln am Containment arbeiten. Wir vergleichen die aktuelle Lage von deutscher AfD, FN/RN in Frankreich, Lega in Italien und den tiefen Fall der Freiheitlichen in Österreich.

