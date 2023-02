Zack! Zack! Zack!

Sebastian Kurz – der Mann mit vielen Eigenschaften

Was ist eigentlich dran an diesem Sebastian Kurz? An dieser Frage beißen sich derzeit viele kluge Köpfe die Zähne aus. Andreas Unterberger präsentiert in Freilich den Lebenslauf des (Ex-)Bundes- kanzlers, seine 14 größten Vorzüge und 14 größten Fehler.