Es geht rund!

Thomas Fasbender: „Es gab kein Ende der Geschichte.“

Der Krieg in der Ukraine, der Aufstieg Chinas zur Weltmacht und die Bevölkerungsexplosion in Afrika: Wir stehen in den kommenden Jahrzehnten vor großen Herausforderungen. Der politische und wirtschaftliche Einfluss schwindet, auch demographisch fällt Europa zurück. Im exklusiven FREILICH-Interview spricht der deutsche Journalist Thomas Fasbender über das „unheimlichen Jahrhundert“ und wie wir damit umgehen sollen.