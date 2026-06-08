Nur wenige Tage vor der Budgetrede des Finanzministers präsentierte sich die Bundesregierung plötzlich als entschlossene Kämpferin gegen Bürokratie, Förderchaos und ausufernde Verwaltungskosten. Was als Zeichen von Reformbereitschaft verkauft werden soll, wird von der Opposition jedoch als spätes Eingeständnis jahrelanger Versäumnisse gewertet. Besonders die FPÖ sieht sich durch die jüngsten Ankündigungen bestätigt und spricht von einem politischen Offenbarungseid der Regierung.

Deregulierungsprojekt als politisches Eigentor

Für zusätzlichen Wirbel sorgt die Causa rund um Staatssekretär Sepp Schellhorn. Nachdem bekannt geworden war, dass für ein groß angekündigtes zweites Deregulierungspaket externe Experten auf Kosten der Steuerzahler beauftragt wurden, zog Schellhorn nun die Reißleine und sagte das Vorhaben überraschend ab. Für die Freiheitlichen kommt dieser Rückzug einem Schuldeingeständnis gleich. FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz warf dem Staatssekretär vor, Ideen von Dritten einkaufen zu wollen, um diese anschließend als eigene politische Leistung zu präsentieren.

Die Kritik geht dabei weit über das abgesagte Projekt hinaus. Schnedlitz zeichnete das Bild eines Staatssekretärs, der zwar für Bürokratieabbau zuständig sei, in seinem eigenen Ressort aber kaum sichtbare Ergebnisse vorweisen könne. Besonders unverständlich sei für ihn, warum Schellhorn überhaupt teure Studien in Auftrag gegeben habe, nachdem bereits tausende Vorschläge von Bürgern und Unternehmern gesammelt worden seien. Statt konkrete Maßnahmen umzusetzen, sei weiteres Steuergeld in Gutachten geflossen. Für die FPÖ ist deshalb klar: Der Staatssekretär sei politisch nicht mehr haltbar.

Warum der späte Reformwille Misstrauen weckt

Gleichzeitig kündigte die Bundesregierung an, den vielfach kritisierten Förderdschungel durchforsten und effizienter gestalten zu wollen. Auch diese Initiative stößt bei den Freiheitlichen auf wenig Begeisterung. FPÖ Abgeordneter Christoph Steiner spricht von „reiner Heuchelei“ und erinnert daran, dass dieselbe Regierung jahrelang jede Kritik an Fördervergaben zurückgewiesen habe.

Tatsächlich drängt sich die Frage auf, warum die Regierung erst jetzt aktiv wird. Die Probleme im Fördersystem sind seit Jahren bekannt. Kritiker bemängeln eine unübersichtliche Landschaft aus Förderungen, mangelnde Transparenz und hohe Verwaltungskosten. Wenn nun plötzlich von Aufräumarbeiten die Rede ist, wirkt das auf viele Beobachter weniger wie eine strategische Reform als vielmehr wie ein hektischer Versuch, kurz vor wichtigen Budgetentscheidungen Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.

Auch FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer begegnet den neuen Ankündigungen mit Skepsis. Die Regierung produziere derzeit vor allem Schlagzeilen, konkrete Gesetzesentwürfe und belastbare Zahlen lägen hingegen noch nicht vor. „Die Worte hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“, fasst Schiefer seine Einschätzung zusammen. Ankündigungen seien geduldig, entscheidend sei letztlich, welche Maßnahmen tatsächlich im Budget verankert würden.

Zwischen Sparversprechen und Glaubwürdigkeitskrise

Besonders kritisch sieht die Opposition, dass die Regierung bisher vor allem bei den Bürgern gespart habe, während die staatlichen Strukturen weitgehend unangetastet geblieben seien. Nun werde zwar von Personalabbau in der Verwaltung und Einsparungen bei den Ministerien gesprochen, ob daraus tatsächlich spürbare Entlastungen entstehen, müsse sich erst zeigen.

Für die Bundesregierung kommt die Kritik zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das Budget gilt als zentrale Bewährungsprobe für die schwarz rot pinke Koalition. Nach Jahren steigender Ausgaben, wachsender Bürokratie und zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit erwarten viele Bürger konkrete Reformen statt weiterer Ankündigungen. Der Vertrauensvorschuss vieler Österreicher scheint jedenfalls weitgehend aufgebraucht zu sein. Die Opposition kündigt bereits an, jede einzelne Sparmaßnahme genau zu prüfen. Denn eines steht fest: Nach den großen Versprechen wird die Regierung diesmal an ihren Taten gemessen werden.