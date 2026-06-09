Während die Bundesregierung den Österreichern Sparmaßnahmen verordnet, Pensionisten eine volle Inflationsanpassung verwehrt wird und bei Familienleistungen der Rotstift angesetzt werden soll, sorgt wieder einmal das Thema der Parteienförderung für politischen Sprengstoff. Ausgerechnet in Zeiten der Budgetkonsolidierung diskutieren ÖVP, SPÖ und NEOS laut Medienberichten über zusätzliche öffentliche Mittel für die Parteien.

Selbstbedienungsmentalität der Regierung?

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnet die Diskussion als Beweis dafür, dass die „Verlierer-Ampel“ vor allem mit sich selbst beschäftigt sei. Während die Bevölkerung unter Teuerung und Belastungen leide, würden die Regierungsparteien hinter verschlossenen Türen darüber verhandeln, wie mehr Steuergeld in die eigenen Kassen fließen könne. Besonders die NEOS müssten sich fragen lassen, wie sie einer Erhöhung der Parteienförderung zustimmen könnten, nachdem sie sich jahrelang als Partei der Sparsamkeit und Reformen präsentiert hätten.

Tatsächlich geht es dabei nicht um kleine Beträge. Die Parteienfinanzierung in Österreich setzt sich aus mehreren Töpfen zusammen. Neben der eigentlichen Parteienförderung erhalten die Parteien Gelder für ihre Parlamentsklubs, ihre Parteiakademien sowie Förderungen auf Landes- und Gemeindeebene. Insgesamt fließen dadurch jährlich mehr als 270 Millionen Euro an Parteien und parteinahe Organisationen. Allein auf Bundesebene werden 2026 rund 79,8 Millionen Euro ausgeschüttet.

Wie die Nationalratswahl die Parteienkassen veränderte

Bemerkenswert ist allerdings der Zeitpunkt der Debatte. Denn die Nationalratswahl 2024 hat die Verteilung dieser Gelder massiv verändert. Der große Gewinner war die FPÖ. Ihre Förderungen stiegen als stärkste Partei kräftig an. Ganz anders die Situation bei der ÖVP. Die Volkspartei verlor nicht nur Stimmen und Mandate, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel. Ihre Förderungen sanken von 26,4 auf 20,3 Millionen Euro jährlich. Rund sechs Millionen Euro gingen somit verloren. Damit büßte die ÖVP ihre langjährige Position als größte Empfängerin staatlicher Parteigelder ein. Das tut freilich weh, unterhält die ÖVP doch einen riesigen Parteiapparat, der finanziert werden will. Kein Wunder also, dass ausgerechnet die ÖVP massiv auf eine Erhöhung drängt.

Genau hier dürfte der eigentliche Hintergrund der aktuellen Diskussion liegen. Denn die Forderung nach einer höheren Parteienförderung wäre wohl ausgeblieben, hätte die ÖVP ihre bisherige finanzielle Ausstattung behalten. Während die FPÖ von der bestehenden gesetzlichen Regelung profitiert, weil sie bei der Wahl deutlich zulegen konnte, kämpft die Volkspartei nun mit deutlich geringeren Einnahmen. Eine allgemeine Erhöhung der Parteienförderung würde diesen Verlust zumindest teilweise kompensieren. Offiziell wird dieser Zusammenhang freilich nicht hergestellt. Doch die zeitliche Nähe zwischen dem millionenschweren Förderverlust der ÖVP und der nun diskutierten Anhebung der Parteienförderung lässt Spekulationen über die tatsächlichen Motive zu. Der Eindruck, dass die Steuerzahler jene Verluste ausgleichen sollen, die die Volkspartei an der Wahlurne erlitten hat, lässt sich nicht so leicht vom Tisch wischen.

Sparen für Bürger, mehr Geld für Parteien?

Wenn die Regierung von den Bürgern Sparsamkeit verlangt, gleichzeitig aber zusätzliche Mittel für die eigenen Parteiapparate diskutiert, entsteht ein offensichtlicher Widerspruch. Genau das kritisiert die FPÖ am stärksten. Für viele Wähler dürfte weniger die konkrete Höhe der Parteienförderung entscheidend sein als die Symbolik dahinter. Denn während an zahlreichen Stellen gespart werden soll, wirkt die Vorstellung zusätzlicher Millionen für Parteizentralen wie eine politische Prioritätensetzung, die nur schwer zu vermitteln ist. Umso mehr, wenn der Eindruck entsteht, dass nicht demokratiepolitische Überlegungen, sondern die finanziellen Folgen einer verlorenen Wahl die eigentliche Triebfeder hinter der Debatte sind.