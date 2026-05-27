Wien. – Der österreichische Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier sieht eine bemerkenswerte Entwicklung bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich: In einer von ihm durchgeführten Studie, die allerdings noch nicht veröffentlicht wurde, erzielt die FPÖ in dieser Gruppe deutlich höhere Zustimmungswerte als allgemein angenommen.

Zahlen aus der aktuellen Erhebung veröffentlichte der Jugendforscher auf X. Demnach fühlen sich 20 Prozent der unter 30-jährigen Migranten von der FPÖ am besten vertreten. Noch stärker schneidet lediglich die SPÖ ab, die laut Heinzlmaier auf 35 Prozent kommt. Die Grünen erreichen hingegen nur 15 Prozent.

Kritik am Verhalten einzelner Migrantengruppen

Besonders auffällig ist laut Heinzlmaier die Haltung jener jungen Migranten, die der FPÖ nahestehen. Sie würden ihm immer wieder erklären, dass das Verhalten von Syrern, Afghanen und Irakern in Österreich für sie image­schädigend sei.