Von den ersten gepflasterten Wegen der Antike bis zu den modernen Verkehrsachsen der Gegenwart zieht sich ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit: Wo Straßen entstehen, entstehen Wohlstand, Austausch und Entwicklung. Straßen sind weit mehr als Asphalt, Beton und Markierungen. Sie sind die sichtbaren Adern einer Gesellschaft, über die Menschen zur Arbeit gelangen, Waren transportiert, Dienstleistungen erbracht und Regionen miteinander verbunden werden.

Ursprung von Zivilisation und Fortschritt

Schon die frühesten Hochkulturen wussten um die zentrale Bedeutung funktionierender Verkehrswege. Bereits um 4000 v. Chr. entstanden in der mesopotamischen Stadt Ur erste befestigte Wege aus Lehm und Steinen. In Ägypten ließ Pharao Cheops um 2500 v. Chr. Straßen anlegen, um den Transport schwerer Steinblöcke für den Bau der Pyramiden zu erleichtern. Der Sinn dieser frühen Straßen war derselbe wie heute: Verbindungen schaffen, Transport erleichtern, Fortschritt ermöglichen.

Im Lauf der Jahrtausende wurden aus einfachen Wegen Handelsrouten, aus Handelsrouten Heerstraßen und aus diesen schließlich moderne Straßen- und Autobahnnetze. Ohne Verkehrswege hätte sich keine arbeitsteilige Gesellschaft entwickeln können. Märkte, Städte und Wirtschaftsräume wachsen nicht im luftleeren Raum, sondern dort, wo Menschen und Güter verlässlich von einem Ort zum anderen gelangen können. Straßen schaffen Erreichbarkeit — und Erreichbarkeit schafft Chancen.

Vom globalen Prinzip zur regionalen Lebensrealität

Gerade für ein Land wie Österreich und insbesondere für den ländlichen Raum in Niederösterreich ist diese Realität tagtäglich spürbar. Der Weg in die Arbeit, zur Schule, zum Arzt, zum Betrieb oder zu Kunden führt in vielen Regionen nicht über ideologische Wunschvorstellungen, sondern ganz konkret über gut ausgebaute Straßen. Für Pendler, Familien, Unternehmen, Einsatzorganisationen und die Landwirtschaft sind sie unverzichtbar. Wer über Mobilität spricht, darf daher nicht an der Lebensrealität der Menschen vorbeireden.

Aktuelle Infrastrukturprojekte unter Federführung der FPÖ in Niederösterreich zeigen, worauf es in der Praxis ankommt. Die Sanierung der B2 zwischen Schwarzenau und Vitis, der Neubau der Kamp-Brücke in Plank am Kamp oder die vollwertige Anbindung von Großhaslau an die Umfahrung Großglobnitz–Kleinpoppen sind keine Luxusprojekte, sondern notwendige Investitionen in Sicherheit, Erreichbarkeit und regionale Entwicklung. Nicht zufällig betont LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ): „Ein sicheres und intaktes Straßennetz ist die Lebensader für den ländlichen Raum und eine wesentliche Voraussetzung für die positive Entwicklung unserer Gemeinden.“ Genau darin liegt der Kern jeder vernünftigen Verkehrspolitik.

Mobilität als Grundbedürfnis

Straßen sind eben nicht bloß Verkehrsflächen, sondern Infrastruktur von gesellschaftlicher Tragweite. Sie sichern die Versorgung der Bevölkerung, ermöglichen Rettungs- und Feuerwehreinsätze ohne Zeitverlust, stärken regionale Wirtschaftskreisläufe und sorgen dafür, dass ländliche Räume nicht abgehängt werden. Jeder Betrieb ist auf funktionierende Zufahrten angewiesen. Jeder Handwerker, jeder Lieferant, jeder landwirtschaftliche Produzent und jeder Pendler weiß, dass Mobilität keine Nebensache, sondern eine Grundvoraussetzung des täglichen Lebens ist.

Umso fragwürdiger ist die immer wieder vorgebrachte These, mehr Straßen würden automatisch mehr Verkehr erzeugen. Diese Behauptung greift zu kurz und verkennt Ursache und Wirkung. Verkehr entsteht nicht, weil eine Straße gebaut wird, sondern weil Menschen arbeiten, einkaufen, liefern, produzieren, Dienstleistungen erbringen, Verwandte besuchen oder Einsatzkräfte ausrücken müssen. Straßen schaffen den Verkehr nicht — sie bewältigen ihn. Sie sind die Antwort auf Mobilitätsbedarf, nicht dessen Ursache.

Wenn Ideologie auf Wirklichkeit trifft

Wer – so wie Greenpeace – angesichts der Ankündigung des A9-Ausbaus und der zeitgleich begonnenen Vorarbeiten für den Lobautunnel einen Ausbaustopp für das österreichische Schnellstraßennetz fordert, und argumentiert, man müsse Straßenbau unterlassen, um Verkehr zu verhindern, stellt sich letztlich gegen die Realität des modernen Lebens. Denn der Bedarf verschwindet dadurch nicht. Fahrzeuge, Transporte und Pendlerströme lösen sich nicht in Luft auf, nur weil eine notwendige Verbindung nicht gebaut oder saniert wird. Die Folge ist vielmehr, dass sich Verkehr durch Ortskerne quält, Menschen länger unterwegs sind, Staus zunehmen, Umwege gefahren werden und Belastungen für Anrainer steigen. Nicht der Ausbau sinnvoller Verkehrswege erzeugt das Problem, sondern oft gerade deren Fehlen.

Eine vernünftige Verkehrspolitik erkennt daher an, dass alle Mobilitätsformen ihren Platz haben, aber auch, dass das Straßennetz auf absehbare Zeit das Rückgrat der Mobilität bleiben wird. Bahn und öffentlicher Verkehr sind wichtig, keine Frage. Doch sie ersetzen nicht den Individualverkehr im ländlichen Raum, nicht den Gütertransport auf der letzten Meile und nicht die unmittelbare Erreichbarkeit von Gemeinden, Betrieben und Einsatzorten. Wer so tut, als könne man Straßen gegen Ideologie austauschen, ignoriert den Alltag der Bevölkerung.

Straßen als Zukunftsfaktor

Die Geschichte des Straßenbaus lehrt uns, dass Verkehrswege immer ein Ausdruck von Zivilisation, Ordnung und Entwicklung waren. Wo gute Straßen vorhanden sind, dort steigen Mobilität, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Wo sie fehlen oder vernachlässigt werden, drohen Stillstand, Unsicherheit und Standortnachteile. Deshalb ist die Investition in Straßen nicht rückwärtsgewandt, sondern vorausschauend. Straßen waren seit Jahrtausenden ein Motor menschlicher Entwicklung — und sie sind es bis heute. Wer eine starke Gesellschaft und eine leistungsfähige Wirtschaft will, darf ihre Lebensadern nicht schwächen, sondern muss sie erhalten, modernisieren und dort ausbauen, wo es notwendig ist. Niederösterreich macht das mit FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer vorbildlich.